Qué dijeron Nicki Nicole y Jimena Barón en contra de los comentarios de Milei sobre Lali Espósito

Muchos artistas y referentes coinciden en que el hostigamiento a Lali Espósito y el desprecio a la cultura por parte del gabinete y del propio presidente Javier Milei es absurdo y desigual. Acusar a la cantante y de paso llamarla con el violento apodo “Lali Depósito” en un medio nacional ha despertado distintas voces y el repudio general.

Quienes siguen este ensañamiento de Javier Milei sobre Lali Espósito consideran que solo se trata de una distracción y de un "pésimo espectáculo", cuando es el mismísimo presidente quien promueve el odio e incita a la violencia. A pocos le entra en la cabeza que el representante de una nación pueda poner énfasis en algo así cuando una de las funciones específicas del Estado es procurar el bienestar y proteger a sus ciudadanos.

Nicki Nicole fue contundente.

Es por ello que un gran número de artistas están tomando posición y le demuestran su apoyo incondicional a la cantante ante la inestabilidad de un presidente y de la violencia institucional que sufre en carne propia Lali Espósito, tras su participación en el Cosquín Rock, donde habló abiertamente e hizo alusión a las críticas de Milei de haber recibido dinero del Estado.

Desde las historias de su Instagram, Nicki Nicole subió cuatro fotos junto a Lali Espósito para aborrecer esta maniobra mediática del presidente Javier Milei. La rapera se mostró junto a la artista pop y escribió: “Siempre con vos”.

Jimena Barón fue precisa.

Por su parte, Jimena Barón también reaccionó y su apoyo a Lali Espósito es directo. En sus historias de Instagram escribió un sincero mensaje: “Hostigar públicamente a una compañera laburante es violento. Hombres violentos no es buen marketing. Al menos por marketing debería estar mejor asesorado, acaba de empezar usted, no como Lali que ya tiene más de 20 años de carrera”. Luego remató: “La cultura no se mancha”.