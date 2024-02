Mariano Martínez contó por qué no quiso ir a MasterChef

Desde hace muchísimos años, Mariano Martínez es reconocido dentro del ambiente artístico argentino. Ya sea por su talento, por sus diferentes producciones o por romances con las chicas más bellas de la farándula nacional, es noticia.

Sin embargo, hay aspectos del actor que no han salido a la luz pese a que el paso de los años siempre lo encontró bien posicionado dentro del medio. Uno de ellos, es que estuvo cerca de sumarse al reconocido ciclo Masterchef en el último tiempo.

"Me han ofrecido hacer MasterChef y participar en el Bailando... en varias oportunidades. Eran propuestas muy buenas desde lo económico, les agradecí mucho a quienes me las acercaron, pero no era lo que quería hacer artísticamente, se apartaba de lo que buscaba construir en mi profesión", sostuvo Mariano en diálogo con La Nación.

Martínez decidió no sumarse a Masterchef

"No tenía nada en el horizonte cercano, pero sabía qué quería hacer. De hecho, al mes de decir que no a algunos de estos proyectos, surgió la propuesta para hacer cine. En el momento me jugué, hoy, con el diario del lunes, puedo decir que salió bien. No es sencillo. Ya en ese momento había muy poco trabajo en televisión y luego llegó la pandemia, pero, aunque no es un camino fácil, la vida te premia", prosiguió Martínez.

"Cuando aparece la desazón es cuando más hay que meterle energía a lo que uno busca. Hay que aceptar lo que te da la vida, aceptarla. En los malos momentos hay que respirar estoicamente y seguir para adelante", sostuvo Martínez, sabiendo que no todas son buenas pese a la fama que supo construir.

Mariano tiene una extensa trayectoria

Actualmente, y desde hace un año, el actor protagoniza la comedia Tom, Dick & Harry en el Multiteatro. La pieza es de los dramaturgos británicos Ray y Michael Cooney, cuenta con dirección de Nicolás Cabré y tiene destacadas presencias, como ser Yayo Guridi, Bicho Gómez, María Valenzuela, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari y Jorge Noya.