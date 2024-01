El ataque de furia de Susana Roccasalvo contra Mariano Martínez por su postura en una entrevista

Siempre filosa y al hueso. Esta vez Susana Roccasalvo disparó fuerte contra Mariano Martínez en plena entrevista durante su programa, Implacables.

Lo cierto es que Mariano Martínez está siendo noticias casi todas las semanas por algún dicho o acto desafortunado y en esta ocasión, Susana Roccasalvo se molestó mucho con una actitud del actor y se lo hizo saber.

Mariano Martínez se negó a responder una pregunta y Susana Roccasalvo saltó furiosa

Al parecer Mariano Martínez no estaría pasando su mejor momento en lo sentimental y quedó demostrado por su llamativa reacción cuando la cronista de Implacables quiso saber sobre su noviazgo con Triana Ybañez. Ante dicha pregunta, el actor no escondió su molestia y Susana Roccasalvo cuestionó con todo su reacción.

“¿Por qué a mí me preguntás por mi vida privada y a ellos nada?, ¿Solo a mí me vas a preguntar?”, lanzó el actor de Tom, Dick y Harry, a quien se lo vio muy enojado. Y aseveró: “A Yayo no le… Yo quiero hablar del trabajo”.

Dicha actitud sacó de sus casillas a la reconocida comunicadora, pero que hasta el momento no emitió opinión y fue la cronista la que le respondió contundente: “El público siempre quiere saber”, intentando bajar el tono. “Bueno, que el público… Sepa de nuestra obra y nos venga a ver. Que se venga a reír que es importante”, señaló Mariano Martínez dando por terminada la nota.

Y ahí fue cuando la conductora salió al cruce sin guardarse nada. De vuelta de la nota, en el estudio del ciclo, la conductora miró a cámara y expresó su indignación. “Bueno, no voy a decir nada más porque realmente ya lo demostró diciendo ‘el público, el público…’”, arrancó diciendo

Susana Roccasalvo se enfureció con Mariano Martínez

“Al público hay que satisfacerlo y no solo desde las obras que uno hace sino desde las declaraciones del artista. Sino hay que ir a trabajar a una oficina, un banco”, lo chicaneó.

Y cerró: "Sigue sin entenderlo y es un muy buen tipo, un muy buen actor pero cuando algo se oculta es porque algo pasa. Debe estar con un conflicto con la pareja. Sino decís ‘todo bien’".