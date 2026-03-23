La conductora de El Nueve realizó un durísimo descargo luego de una información que compartieron en el ciclo de América.

Susana Roccasalvo fue una de las participantes de MasterChef Celebrity 2026 y en las últimas horas decidió despacharse contra Infama, reconocido programa de canal América. El motivo fue simple, una mala información que compartieron sobre los famosos que formaron parte del reality culinario.

"A nosotros nos vendieron la familia unida, esa familia en la que todo el mundo se llevaba bien. Al final estaban todos separados, no es que todos se juntaban a comer asado los domingos... La buena onda la deben haber dejado cuando se prendían las cámaras, pero fuera de eso dejan mucho que desear", comentó Cora, una de las panelistas de Infama.

A Susana Roccasalvo le llegó la información y fue tajante con su respuesta mientras se encontraba en vivo en El Nueve: A la gente de Jotax: me voy a comunicar con ustedes mañana porque yo les diría cosas que los harían ruborizar hoy, les haría bajar la cabeza". Jotax es la productora responsable de que Infama salga al aire.

El fuerte descargo de Susana Roccasalvo contra Infama: Susana Roccasalvo estalló contra Infama en pleno vivo y se desató una nueva polémica "Justamente les digo que, como me compete a mí, toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira. Laburen, muchachos, laburen", expresó en otra parte del descargo, muy furiosa por los comentarios que realizaron sus colegas.