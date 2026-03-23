La conductora del programa de América opinó sobre las declaraciones de su colega y la polémica sigue creciendo.

Susana Roccasalvo estalló en las últimas horas contra Infama, el programa que tiene como conductora a Marcela Tauro. Todo surgió luego de una información que dieron sobre la mala relación que hay entre los exparticipantes de MasterChef Celebrity.

"A nosotros nos vendieron la familia unida, esa familia en la que todo el mundo se llevaba bien. Al final estaban todos separados, no es que todos se juntaban a comer asado los domingos... La buena onda la deben haber dejado cuando se prendían las cámaras, pero fuera de eso dejan mucho que desear", comentó Cora, una de las panelistas de Infama.

A Susana Roccasalvo le llegó la información y fue tajante con su respuesta mientras se encontraba en vivo en El Nueve: A la gente de Jotax: me voy a comunicar con ustedes mañana porque yo les diría cosas que los harían ruborizar hoy, les haría bajar la cabeza". Jotax es la productora responsable de que Infama salga al aire.

Marcela Tauro le contestó de manera furiosa a Susana Roccasalvo ¡Sin filtro! Marcela Tauro destrozó a Susana Roccasalvo tras la dura crítica contra Infama Marcela Tauro decidió contestarle en Intrusos, donde se encuentra como panelista: Me sorprendió muchísimo. No había visto todo, pero me parece que está subida a un pony. Voy a defender a Infama, a la producción y sobre todo a mi panel. Tengo un panel de lujo donde nos divertimos, trabajamos e informamos".