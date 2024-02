L-Gante y Tamara Báez se dijeron de todo en las redes

Después de que L-Gante presentara a su nueva novia Candela Arizaga en televisión nacional, al parecer fue un gesto que no le cayó nada bien a su ex Tamara Báez, quien hizo un fuerte descargo a través de las historias de su cuenta de Instagram en contra del cantante.

Tamara Báez se atrevió a mostrar una captura de un chat de WhatsApp y además le añadió una intensa discusión en el que le reclama a L-Gante su falta de responsabilidad como padre.

Así fue la pelea entre Tamara Báez y L-Gante.

En la conversación de WhatsApp L-Gante le dice que quiere llevarse a su hija Jamaica a vivir un tiempo con él para que a Tamara Báez se “le bajen los humos y despeje un tiempo”. La respuesta de la joven fue “me da mucha bronca que quieres llevártela a vivir con vos ahora cuando no mandas mensajes por día sin saber de ella”.

Además de la captura de la conversación Tamara Báez le señala a L-Gante que no se haga “el canchero” con ella. “Si tenés novia y estás tomando mate con mi termo. No te hagas el canchero conmigo, no me quiero enojar, el único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le das a mi hija, que la crío yo todos los días desde que nació”.

Tamara Báez y L-Gante no logran llevarse bien.

A pesar de que hace poco L-Gante señaló en el programa LAM que el único vínculo que lo une con Tamara Báez es su hija Jamaica y que ambos procuran llevarse bien y tener toda la “buena onda”, pero esta nueva pelea demuestra lo contrario. Su separación sigue dando de qué hablar.