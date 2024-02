El insólito motivo por el que la cuñada de Wanda Nara se volvió viral en España

Con un perfil distinto, la hermana de Mauro Icardi se las ingenió para abrirse camino en la industria del espectáculo, principalmente a través de sus participaciones en diversos realities en el exterior, más precisamente en España, donde ha sentado su base.

Ivana Icardi ha experimentado todo tipo de polémicas, tanto por sus apariciones públicas como por su vida personal, con un matrimonio algo caótico, así como por su maternidad y ni hablar por su escasa relación con su increíblemente famosa cuñada: Wanda Nara.

La familiar del delantero acaba de generar un impacto rotundo en el país ibérico. ¿Qué pasó? Resulta que se incorporó a una edición muy especial de Gran Hermano, una variante a la que denominaron Dúo y que se caracteriza por ingresar a la casa con un compañero muy especial.

En el caso de Ivana se metió en las entrañas del aislamiento voluntario de la mano de una mujer con la que posee un lazo extraño. Se trata de la ex pareja del padre del hijo de Ivana, llamada Elena Rodríguez, quien trajo al mundo a una criatura con Hugo Sierra, el ex novio de Icardi.

La armonía aparente, esa coincidencia para disfrutar juntas de la oportunidad se quebró, por eso la cuñada de Wanda se erigió en tendencia absoluta en las redes sociales españolas. Resulta que Elena le jugó una mala pasada y se robó comida, por lo que recibió una sanción de la producción.

Ivana participa de Gran Hermano Dúo en España.

Esto generó que Ivana no pudiera contar con el beneficio de retozar una noche en una suite exclusiva, a la que acceden los concursantes una vez cada dos semanas. A raíz de esta maniobra, Icardi estalló de bronca: "Es que ya no sé qué pensar. En el otro programa me hacías comentarios que me descuadraban cuando pensaba que estábamos súper bien. Ahora sentir esto de nuevo…”.

Y para dejar en claro que no existen chances de recomponer ese vínculo con Rodríguez, la cuñada de Wanda Nara aseguró de manera tajante: "Ya no me quiero acercar más a ella... Ya no me fío... Ya me lo han hecho más veces”.