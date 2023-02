Ivana Icardi contó por qué Mauro Icardi no le respondió al saludo de cumpleaños

Los conflictos intrafamiliares se replican por doquier, laten en miles de hogares y derivan de una multiplicidad de factores. Mauro Icardi e Ivana Icardi se convierten en un caso más de este comportamiento, dado que mantiene un distanciamiento hondo hace cinco años.

La hermana del futbolista intentó una maniobra para acercar posiciones, para ir rompiendo el hielo que los separa, para tratar de sanar los problemas. Empero, la mediática se chocó de frente con una realidad, con esa tesitura del delantero de prolongar el silencio.

Todo se engloba en el cumpleaños número treinta del ex marido de Wanda Nara, que festejó en Turquía con la compañía de sus dos hijas Francesca e Isabella, lejos de su ex esposa. Una celebración distinta, la primera en su carácter de divorciado.

Probablemente la ausencia de Wanda estimuló a Ivana a comunicarse con su hermano, más precisamente a enviarle un saludo cariñoso por redes sociales, con ese posteo bastante emotivo en el que compartió una foto de ambos en su niñez.

En esa publicación, la mediática le deseó buenos augurios y que sea feliz para siempre. Todo un mensaje valiente, teniendo en cuenta que se pelearon hace años y que no existe el diálogo entre ellos. Una maniobra que podría haber generado una reacción positiva de Mauro.

No obstante, el delantero del Galatasaray no acusó recibo, no le devolvió el mensaje, ni tampoco lo subió a sus stories, como sí llevó a cabo con todas las salutaciones que le fueron llegando en esa fecha tan especial del cambio de década.

Tras ser ignorada, un follower de Ivana le escribió un chat privado, que ella se encargó de mostrar. Ahí, el internauta le sostuvo: “Qué mal, Mauro resposteó todos los que le dedicaron historias menos la tuya“. Eso sirvió de disparador para un descargo conmovedor de la famosa.

En cuanto a sus verdaderos motivos para comunicarse con Mauro, Ivana contó: “No lo hago para que lo reposte, si ni siquiera hablamos, le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio de su parte”.

Y además añadió: “Quiero compartirles lo que le respondí a esta seguidora, que me lo dijo con toda su buenísima intención eh…pero ya hay otras personas que le comentan a Mauro o me lo dicen a mí y nunca he tenido sentido del ridículo/orgullo cuando se trata de demostrar algo a alguien que quiero. Lo que los demás hacen con lo que yo les doy es cosa de ellos, mi intención es buena”.

Para culminar, Ivana Icardi narró la verdad de su pelea con Mauro: “Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no ha respondido el whatsapp menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso, hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio porque eso lleva a la frustración”.