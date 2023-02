Mauro Icardi recibió un palazo de la modelo a la que le escribió por Instagram: “Yo estoy para más que…”

Luego de que filtraran chats íntimos de Mauro Icardi con una modelo cordobesa, el futbolista salió a defenderse y de forma contundente, al desmintir la veracidad de estos rumores. Ahora la joven decidió redoblar la apuesta y responder de manera filosa ante el ataque del delantero.

A pesar de las capturas de pantalla que circularon, donde se observaba a Mauro Icardi en plena acción de conquista, el ex de Wanda Nara aseguró que esa conversación nunca existió y lanzó: “Estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram”.

Sin pelos en la lengua, Rocío Galera no se quedó callada y optó por salir al ataque. “La que está para mucho más soy yo, no él”, afirmó la modelo, de forma tajante, en diálogo con el programa A la Tarde, donde profundizó en la conversación que mantuvo con el futbolista y en sus intenciones.

“No fue más que un ida y vuelta por Instagram. Yo publiqué esta historia con un mate y él respondió con un emoji del leoncito y una carita. Ahí empezamos a hablar... Él me contó que estaba complicado, pero que le interesaba conocerme y me pidió que lo mantuviera en privado”, manifestó Rocío.

Respecto a la inmensa repercusión que adquirió el tema, la cordobesa remarcó que no se imaginó que publicar su chat con Mauro Icardi generaría tanto alboroto mediático. En este sentido, confirmó que no es la primera figura pública que le escribe, sin embargo, no brindó mayores detalles, ya que algunos de los famosos en cuestión se encuentran comprometidos.

“Pensé que iba a quedar ahí. No sabía que me iban a estar llamando de todos los programas. Porque ya me han hablado otros famosos, pero nunca pasó más que eso”,admitió Galera sorprendida por verse envuelta en un escándalo. Y agregó: “Él todavía está casado y yo nunca me fijaría en un hombre casado”.

En su defensa, luego de que el delantero del Galatasaray haya negado haber tenido algún contacto con ella, la cordobesa sostuvo: “Después de hacer público el chat, él me preguntó por qué lo había subido y, tras desmentirlo, me explicó que lo hacía porque estaba en medio de un divorcio con Wanda Nara y que no le convenía que se lo vincule con una persona”.

“A mí no me gustó para nada y me parece que la que puede estar para mucho más soy yo, no él porque es un hombre casado que tiene un montón de problemas en este momento. No tiene vínculo ni con su mamá ni con su hermana y está divorciándose de la mujer, así que muy bien con las mujeres no se lleva”, concluyó Rocío Galera.