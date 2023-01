El repudiable comentario de Mauro Icardi al ver publicados sus chats con una modelo

Mauro Icardi volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo mediático. La ex pareja de Wanda Nara sigue metiéndose en problemas con las mujeres, al menos eso parece luego que se filtraran unas conversaciones que mantuvo con una modelo cordobesa.

En los últimos días, Rocío Galera sorprendió al compartir en sus redes sociales las conversación que mantuvo con el futbolista. Ante una reacción de Icardi a una provocativa foto suya, la rubia consultó sorprendida: "¿Sos vos? ¿O te manejan las cuentas?", le preguntó. "Soy yo, a mí nadie me maneja nada", respondió el delantero del Galatasaray de Turquía.

"Me encantaría conocerte. ¿A dónde estás?", agregó la modelo. "Estoy en Estambul y me interesas. Estoy complicado, lo único te pido privacidad", respondió él.

Sin embargo, la cordobesa no dudó en publicar la conversación. Y como era de esperarse, y tras las repercusiones que se generaron, la rubia comentó: "Me están llegando muchos mensajes así. La verdad que no me interesa su privacidad porque su vida es pública".

Pero Icardi no se quedó callado. "¡Lo aclaro para que no queden dudas! ¿Con esta también me caso en un rito espiritual? Avisen cualquier cosa. ¡Todo falso! Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace famoso?", fue el polémico mensaje que publicó y que más tarde decidió borrar.