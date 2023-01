Se filtraron los chats privados de Mauro Icardi con una modelo

Mauro Icardi quedó sumergido en una nueva novela durante los últimos días, después de la explosión mediática que tuvo el supuesto affaire entre Wanda Nara y el futbolista Keita Baldé, compañero del jugador hace unos años. Desde entonces, los rumores alrededor de su vida volvieron a girar con efusividad.

Ante esta nueva trama, Icardi tomó protagonismo y salió en sus redes sociales a hablar del conflicto de su ex, acusando a Baldé de acechar a Wanda. Lo hizo a través de diferentes stories, respondiéndole al periodista español Jordi Martin quien fue el que lanzó dicha bomba.

Según explicaron, el delantero del Galatasaray no la está pasando bien por toda esta situación, ya que sus intenciones de querer reconciliarse con la empresaria siguen en pie, pero nada parece estar más lejos que esa posibilidad.

No obstante, con Wanda en Dubai, Icardi se encuentra solo en Estambul y en medio de esta vorágine de rumores ahora surgió un nuevo trascendido. El delantero está siendo vinculado con una joven rubia llamada Rocío Galera, con quien habría intercambiado una serie de mensajes.

Todo se habría dado por Instagram, con un intercambio de mensajes privados por la red social. De hecho, se filtró dicho chat entre ambos, algo que se reveló en la cuenta de Twitter de LAM, en @elejercitodelam. Rocío hoy tiene su Instagram privado, aunque de todas formas tiene casi 50 mil seguidores. Además de modelo, en su bio anuncia que es psicopedagoga.

Todo indicaría que Icardi le puso 'Me gusta' a varias fotos de Rocío, en las cuales ella luce en bikini. Luego le escribió por mensajes, aunque la joven luego le preguntó con mucha curiosidad si realmente era él quien lo había hecho o si alguien le manejaba la cuenta.

Mauro Icardi y Rocío Galera protagonizan un nuevo escándalo.

Icardi le mandó dos emojis en una foto de sus stories, uno de un león y una carita con ojitos de corazones. A esto, Rocío preguntó: "¿Sos vos? O te manejan las redes". Ante esto, el jugador del Galatasaray respondió: "Soy yo. A mí nadie me maneja nada".

Ante esta respuesta, Galera siguió el juego: "Me encantaría conocerte, ¿A dónde estás?". Por su parte, Mauro le respondió "Estoy en Estambul y me interesás. Estoy complicado, lo único que te pido es privacidad". Los chats entre Mauro Icardi y Rocío Galera.