El motivo que llevó a Mauro Icardi a borrar los posteos sobre la presunta infidelidad de Wanda Nara

En medio de un inesperado viaje de Wanda Nara a Dubai, la empresaria quedó vinculada con Keita Baldé, un futbolista que fue excompañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán. Los rumores aputaron a un encuentro pasional entre la mediática y el deportista, y el actual jugador del club turco Galatasaray fue el encargado de desmentir la versión.

“Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar). Solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica”, escribió Mauro Icardi este miércoles desde sus historias de Instagram.

Por su parte, Wanda Nara no hizo mención alguna sobre el tema, pero se encargó de borrar la frase "siendo feliz" que había publicado desde la playa, las mismas palabras que compartió también Baldé también desde Dubai.

Además, Icardi señaló que fue la propia Nara quien le mostró los mensajes que le envió Baldé. “No tuve ninguna pelea, estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, argumentó el futbolista.

Luego, en reproche a la versión que se hizo eco en los medios por parte de un periodista español sobre el supuesto affaire de Wanda Nara, Mauro Icardi descalificó al comunicador tildándolo de "paparachi".

Finalmente, Icardi decidió eliminar sus posteos y explicó: “Buen día. Solo para hacerles saber que borré las Historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachis. Porque seguramente ahora inventan también que me arrepentí. Que tengan un hermoso día”.

En este sentido, Mauro Icardi actuó igual que Wanda Nara, ya que la empresaria suele eliminar las publicaciones de sus descargos una vez que la prensa ya se hizo eco. De esta manera, la mediática cuida no tener demasiadas historias de Instagram a diario para así cuidar a las marcas que patrocina.