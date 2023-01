Así se enteró Mauro Icardi de la supuesta infidelidad de Wanda Nara con su amigo

Un nuevo capítulo se suma a la novela de la vida de Wanda Nara y Mauro Icardi y, esta vez ni la China Suárez ni L-Gante tienen algo que ver. Se trata de un affaire que Icardi habría descubierto entre Wanda y el futbolista Keita Baldé, ex compañero suyo del Inter de Milán.

El escándalo estalló en la tarde del miércoles, cuando el periodista español Jordi Martin salió en vivo en Intrusos para contar detalles de esta historia de seducción e infidelidad que viene de larga data y que se actualizó en las últimas horas en Dubai, donde coincidieron Wanda y Keita.

Según Martin, la mediática y el jugador de Galatasaray estaban “dándose un tiempo”, intentando una reconciliación. Sin embargo, en el medio de esas conversaciones a la distancia, hubo un cortocircuito que provocó una fuerte discusión.

“Wanda Nara se escapa a Dubai con Keita Baldé, un jugador de fútbol ex compañero de Icardi que jugó en el Inter de Milán. Me dicen que lleva ocho meses de casado y que va a Dubai a jugar unos partidos y ahí se encuentra con Wanda. Me dicen que están alojados en un resort”, precisó.

Keita Baldé, en Dubai, igual que Wanda. Instagram Keita Baldé.

El español señaló en el programa de América que este viaje de la rubia a Dubai fue “una puñalada para Icardi”, ya que “se estaban reconciliando”. Pero, ¿cómo se entera el papá de Francesca e Isabella de esta aventura amorosa?

“Icardi se entera de todo por los movimientos de la tarjeta bancaria de Wanda. Él ya la había descubierto anteriormente con este excompañero suyo”, aseguró. Y explicó: “Porque cuando Wanda y Mauro vivían en Milán, Keita una noche acude al domicilio de ellos, estuvo con Nara e Icardi los vio por las cámaras”.

“Después de esto, Icardi se puso en contacto con la mujer de Keita por redes sociales, le avisa, le explica la situación”, continuó el periodista español al que luego Icardi le respondió furioso vía sus historias de Instagram.

El estallido de Icardi

“Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, arrancó.

“También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar), solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos". Wanda Nara en Dubai, con el mismo collar que la esposa de Baldé. Instagram Wanda Nara.

Por otro lado, Mauro remarcó: "También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina”.