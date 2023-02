Mauro Icardi cumplió 30 años: así fue el festejo con sus hijas en Turquía

Este domingo, Mauro Icardi cumplió 30 años y lo celebró de forma íntima, sin grandes fiestas ni millones de amigos: decidió recibir su día especial en compañía de sus dos pequeñas hijas Francesca e Isabella, fruto de la relación con Wanda Nara, de quien se encuentra alejado.

El deportista se encuentra en Turquía, donde juega para un equipo de fútbol llamado Galatasaray Spor Kulübü. Tras la pequeña celebración a la noche, Icardi compartió una imagen junto a las dos pequeñas, a las que sostiene sobre sus piernas mientras las abraza. La bella postal familiar, junto a una torta de cumpleaños y una mesa repleta de dulces, obtuvo miles de likes y comentarios en Instagram.

Pero no solo los fans aprovecharon el momento para dedicarle mensajes alentadores al delantero. Wanda, con quien mantiene una tensa relación luego del escándalo que involucró a Icardi con la China Suárez, también le dedicó unas palabras desde Río de Janeiro, donde se encuentra cumpliendo obligaciones laborales, invitada por una marca de joyas para vivir de cerca los carnavales.

El particular saludo de la empresaria dió de qué hablar y llamó la atención rápidamente en redes sociales, ya que los fans siempre están expectantes ante los picantes comentarios de la ex rubia. Wanda compartió la publicación de Icardi en sus historias y sumó: “Que Dios siempre te de salud. Lo demás lo tenés en cantidad. Feliz cumpleaños. Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”.

La ex pareja de Icardi no fue la única Zaira en recordar la fecha especial. Entre los cientos de comentarios por parte de los fanáticos del jugador de fútbol, destacó el de Zaira, su ex cuñada, quien escribió: “Las mejores organizadoras de fiestas”, junto a un emoji de una carita con corazones, un mensaje demuestra más cariño por sus sobrinas que algo en especial para Icardi en su cumpleaños.

Nora Colósimo, la mamá de ambas Nara, fue más cariñosa en el saludo para Mauro y hasta compartió algunas fotografías juntos en sus historias de Instagram : “¡Y se vinieron los 30! Qué lindo. Muy feliz cumple Mau, abrazo fuerte a la distancia, te quiero mucho”.

Además de la fotografía con sus hijas, Icardi había agregado antes tras imágenes de él mismo: con una selfie y un café al paso, escribió: “Último desayuno de los ‘20, mañana 19 de febrero me toca entrar en los ‘30”, anticipando su nuevo aniversario de natalicio, que festejó íntegramente con Francesca e Isabella, ya que los tres disfrutaron el día entre desayunos, paseos y hasta patinaje sobre hielo.

También compartió un video de Isabella con un pony, en el que se escucha una voz de fondo: “Nos perdemos la vida perdiendo el tiempo, y no hay regalo más bonito que ese, nos perdemos de fiesta cuando en realidad no apetece, un trabajo que no nos gusta o estudiando algo que no nos llena, cada vez hay más prisa y menos ganas de cuidar lo importante, ya habrá tiempo para viajes planes y viajes inesperados”.