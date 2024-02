Así es Octavio, hijo de Luis Majul, y las notables diferencias políticas con su padre

Después de participar en la marcha y paro general que convocó la Confederación General de Trabajo (CGT), el pasado 24 de enero, el hijo de Luis Majul, Octavio, ha permanecido en el ojo del huracán. Su presencia fue notoria y causó un revuelo mediático sin precedentes.

En su cuenta de Instagram, el hijo de Luis Majul publicó algunas imágenes de ese día con el siguiente mensaje: “Las paritarias: aquello que iguala o hace par”. En los comentarios mucha gente expresó con entusiasmo que el joven difiera de su padre y además festejan su lectura política y social del momento. Otros simplemente lo criticaron y se preguntaban si la foto había sido trucada.

El hijo de Luis Majul en la marcha y paro del 24 de enero.

Y es que Octavio Majul tiene 30 años de edad, es politólogo y además se recibió como Doctor en Ciencias Políticas en el Conicet. En una entrevista reciente reveló que no solo se habla de política en la mesa familiar, pero afirmó que todos son “muy intensos” y tienen “cenas muy energéticas”.

Octavio Majul participa en programas televisivos.

“Soy hijo de las contradicciones de mis papás. Puede ser que esté más cerca de mi padre cuando escribía los primeros libros, esos fueron con los que me crié”, señaló Octavio Majul. Además a este joven le interesa la música, se define como peronista, siempre lleva uno o dos libros en su mochila, viste con un look aesthetic, no le interesan las marcas y hoy lo siguen más de 15,000 personas en su cuenta de Instagram.

Octavio Majul también es músico.

Octavio Majul también confesó que le daba vergüenza “ser el hijo de…” , pues siempre quiso pasar desapercibido. De hecho, abrió sus redes sociales en el año 2019 y se siente un poco avergonzado y pudoroso. Hoy su opinión sobre el periodismo es tajante. “El periodismo no existe más, hoy es caos de la información. Hubo un tiempo, durante el periodismo gráfico, en que se leía, se investigaba, luego vino la época de la televisión del periodismo y después las redes sociales y ahí vi como esa generación de periodistas, que se habían criado en el periodismo gráfico, gente que leía mucho, hoy ya no tiene ni tiempo de leer”.