Los ex "Gran Hermano" Furia y Licha, enojados en plena gala: qué pasó

El estreno de "Gran Hermano 2025" por la pantalla de Telefe dejó varias joyitas y momentos virales, pero también estuvo lleno de tensión. Mientras Santiago del Moro le daba la bienvenida a los nuevos participantes, los ex "hermanitos" de las ediciones pasadas le dieron problemas a la producción del reality.

Algunos de los jugadores de la temporada ganada por Bautista Mascia estuvieron presentes en el regreso de "Gran Hermano" a la televisión argentina. Sin embargo, dos de ellos abandonaron antes de tiempo el programa, provocando rumores de enemistad en los pasillos de Telefe.

El desplante de Furia y Licha en el estreno de "Gran Hermano"

La breve aparición de Furia en "Gran Hermano". Fuente: Captura Telefe

Según Ángel de Brito, algunos exparticipantes de la temporada anterior protagonizaron un inesperado momento de tensión en la gala de estreno de "Gran Hermano 2025". Durante la transmisión se los vio visiblemente incómodos y, según comentó el periodista, varios de ellos abandonaron el estudio en medio del programa.

Entre los convocados se encontraban figuras destacadas de la edición 2024 como Juliana “Furia” Scaglione, Licha Navarro, Martín Ku y Lucía Maidana, entre otros. Aunque el objetivo parecía ser darles un lugar especial en el evento, lo cierto es que su participación fue prácticamente invisible para el público.

El enojo de los ex "Gran Hermano", según Ángel de Brito. Fuente: X @AngeldebritoOk

“Me cuentan que ayer estaban enojados los ex participantes en la tribuna. Furia se fue a la mier..., Licha también, y cuando se quisieron ir todos juntos les dijeron ‘no, se tienen que quedar hasta el final’”, reveló De Brito desde su cuenta de Twitter (ahora X) después del debut de "Gran Hermano".

Fue recién hacia el final del programa que Santiago del Moro se acercó a saludar al grupo que ocupaba un sector de la tribuna destinado a los ex "hermanitos". Sin embargo, en ese momento quedó en evidencia que tanto Furia como Licha ya no estaban presentes, habiendo abandonado el estudio de Telefe antes del cierre.

La respuesta de Furia sobre su enojo con Telefe

En la gala de Personajes del Año 2024 organizada por Revista Gente, Juliana “Furia” Scaglione dio una entrevista a "LAM" y desmintió categóricamente la versión difundida por Ángel de Brito. Enojada por la versión que compartió en sus redes sociales, la ex "Gran Hermano" desmintió la información.

"¿Te fuiste enojada?", le preguntó directamente De Brito. Sin rodeos, Furia respondió: “No, para nada. Me fui antes porque no aguantaba más los zapatos que tenía puestos”. Ante la sorpresa del periodista, quien le recordó que parecía estar sentada durante la gala, la ex "hermanita" se excusó: "Nos parábamos. Íbamos y veníamos".

La exparticipante cerró el tema asegurando que su relación con Telefe continúa, a pesar de la polémica ruptura de su contrato a mediados del año. Según reveló, fue invitada para participar en calidad de panelista rotativa de "El debate de Gran Hermano", por lo que sus fanáticos podrían volver a verla en la pantalla.