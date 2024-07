Furia dio la cara y contó por qué terminó ella su contrato con Telefe

Luego de varios desaires y diferentes polémicas que protagonizó dentro y fuera de Gran Hermano, esta semana se dio a conocer que Juliana 'Furia' Scaglione dio por finalizado su contrato con Telefe. Todo habría sido de común acuerdo, por lo que ahora ella salió a contar su verdad al respecto.

Mucho se habló y especuló sobre este distanciamiento de Furia con el canal de las pelotas. Lo cierto es que circularon varias versiones sobre su salida, por lo que la exparticipante, harta con todo lo que se viene diciendo, decidió terminar con todos estos rumores.

Furia habló de su salida de Gran Hermano.

A través de sus redes sociales, la doble de riesgo explicó que su rescisión de contrato fue de común acuerdo y que se dio en buenos términos. Por otro lado explicó que guarda un profundo cariño hacia todos los que la eligieron y acompañaron durante Gran Hermano.

"Tengo libertad absoluta ahora. Ya no tienen mi derecho de imagen. Terminamos de buena manera, nos queremos mucho. Les pido por favor que no hablen mal, yo tampoco lo voy a hacer porque ahí es donde me encontraron y me abrieron las puertas", comenzó explicando.

Luego advirtió que firmará la paz con la producción de GH y el canal: "Sé que hay mucha bronca con el tema del fraude, pero vamos a ser políticamente correctos. No se habla más o se habla en buenos términos. Para mi también es duro terminar con algo, pero no es que me echaron".

"Yo también merezco trabajar. Ellos por el momento tienen otro tipo de actividades y están con una reestructuración de la empresa. Esto no significa que algún momento no nos volvamos a ver. Les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos", sentenció.

Cabe destacar que Furia ha estado participando recientemente del programa de Alex Caniggia, en el streaming de Carajo. Allí, mucho más tranquila lejos de las polémicas, se animó a contar cuánto cobraba por su presencia en el programa. Una suma que desconcertó a todos.

“Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día. Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón”, explicó, en referencia también a lo mucho que se dijo en su momento sobre cuánto dinero percibían los participantes.