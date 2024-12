La emoción de Cristina Pérez tras el pase del año a LN+ y la competencia con Telefe

Cristina Pérez protagonizará el pase del año en 2025 con su salida de Telefe para entrar en LN+. La periodista habló recientemente de su "divorcio televisivo" de Rodolfo Barili y se mostró emocionada, tanto por el gran programa que deja atrás como también por la gran oportunidad que ahora enfrenta.

Invitada a "Comunidad de negocios", Pérez charló con José Del Río y Luis Majul sobre su incorporación a LN+ en 2025: "Estoy muy feliz, es un hito en mi carrera ser parte de esta casa del periodismo que es La Nación. Lo digo con muchísima emoción", sostuvo la comunicadora.

"Es un momento para empezar de nuevo. Es mi tercera pantalla a nivel internacional. Yo no me fui de Telefe, pero el canal me permite ser parte de esta casa porque entienden que mi destino es periodístico, y para hacer el tipo de periodismo que a mí me gusta no encuentro un espacio mejor que el de LN+", agregó.

A pesar del cambio de canal, que no fue el único pase televisivo de 2025, Cristina Pérez prometió mantenerse fiel al estilo periodístico que la caracteriza. "A mí me gusta ser frontal y tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí", sostuvo la compañera de Rodolfo Barili, preparándose para abandonar Telefe Noticias.

Cristina Pérez estará en competencia directa con Telefe Noticias desde LN+

Cristina Pérez le hará competencia a Telefe. Foto: Instagram @cris_noticias

El pase de Cristina Pérez no solo la dejará haciendo lo mismo que hacía en Telefe para otro canal, sino que también lo hará en el mismo horario. La esposa de Luis Petri regresará a la televisión para conducir un noticiero a las 19 horas, horario que la dejará en competencia directa con el noticiero de Telefe.

Mas allá de su salto a la competencia en la televisión, los demás compromisos de Cristina Pérez se mantienen intactos. Así lo informó Nancy Duré en "Socios del espectáculo", otro programa que sufre los pases a América TV: la periodista argentina continuará al frente de su programa radial en Radio Rivadavia y seguirá vinculada a Telefe con el proyecto "Camino a casa".

La ausencia de Cristina Pérez en Telefe Noticias puede ser problemática para el canal más visto de argentina. Hasta el momento, la emisora confiaba en el histórico programa para dejar una sólida base de rating antes del inicio de "Gran Hermano 2025", estrategia que podría tambalear con la salida de su reconocida figura.

En lo que va del año, el rating de "Gran Hermano" no cumplió las expectativas del canal, especialmente cuando se lo compara con las ediciones anteriores. En medio de una gran reconfiguración para los demás canales de televisión argentinos, la emisora de las tres pelotas se sigue apoyando en sus exitosos realitys.