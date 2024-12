¡BOMBA! Exfigura de Telefe firmó con un canal enemigo y le hará competencia

Mientras planifica su programación para el 2025, Telefe ya sabe que no contará con quien fuera una sus grandes figuras durante varios años. La periodista y conductora Cristina Pérez firmó con La Nación+, tendrá un programa diario sobre la actualidad política en el canal de la familia Mitre. Por una cuestión de horarios, Cris será competencia de Telefe Noticias, el programa del que fue la cara visible junto a Rodolfo Barili.



Lo que eran versiones fue confirmado por la propia Cristina Pérez. La conductora reveló que firmó con LN+ en una entrevista con José Del Rio y Luis Majul en el programa Comunidad de Negocios, justamente en el canal del cual formará a parte a partir de febrero del año próximo. “Estoy muy feliz”, expresó Pérez.



Su pase de Telefe a La Nación+ le garantiza a Cristina Pérez volver a hacer periodismo político. "Este es un hito en mi carrera", dijo la conductora. Durante el último año, Cristina se había mantenido alejada de Telefe Noticias, el histórico noticiero del canal de las pelotas. Tomó esa medida en acuerdo con las autoridades del canal tras la asunción del gobierno de Javier Milei, debido a que Luis Petri, su pareja, se desempeña como ministro de Defensa de la actual gestión.

Cristina Pérez pasa de Telefe a La Nación+. Fuente: Instagram @crisnoticias.

"Ni renuncié ni me bajé del periodismo político. Telefe Paramount tiene un reglamento de compliance, o cumplimiento normativo, por el cual mi relación con Luis (Petri) tiene incompatibilidad con el formato de noticiero", había explicado Cristina Pérez su situación contractual con Telefe en aquel momento, días después de la llegada del nuevo gobierno a la Casa Rosada.



Cristina Pérez tendrá un programa de lunes a viernes a las 19 en su nueva casa. La llegada de la histórica conductora de Telefe es una muy buena noticia para las autoridades de su nuevo canal. Su arribo se daría al mismo tiempo que la masiva salida de figuras de LN+ hacia A24.



Pérez, quien ya tiene más de treinta años de carrera en los medios, destacó que su llegada a LN+ representa una “oportunidad” para continuar con su labor periodística y aseguró que se siente “muy motivada” por la posibilidad que le surge en un momento tan crucial para el país. “Si los periodistas no fuéramos tan importantes, el presidente no se pelearía tanto con nosotros”, reflexionó.

La señal de los Mitre busca nutrirse de figuras para engrosar su programación de cara a 2025. Cristina Pérez no sería la única contratación estelar del canal: Alejandro Fantino estaría en negociaciones para unirse a LN+.

La panelista de Telefe que reveló una grieta en el canal

Diciembre es un mes agitado para Telefe. Entre los finales del programa de Susana Giménez y Bake Off Famosos, más el inicio de Gran Hermano 2025, el canal de las pelotas tiene un fin de año cargado. Las recientes declaraciones de Nancy Pazos sobre Robertito Funes Ugarte volvieron a ubicar a la señal en el foco de la noticia.



En diálogo con LAM (América), Nancy Pazos reveló que no aceptaría trabajar con Robertito Funes Ugarte como conductor en la pantalla de Telefe. Esta declaración surgió durante una conversación con Ángel de Brito, quien la entrevistó en el contexto del festejo de cumpleaños de Georgina Barbarossa.



Al ser consultada sobre por qué nunca fue designada para reemplazar a la conductora de A la Barbarossa, uno de los tanques de las tardes de Telefe, Pazos respondió de manera directa: "Porque el canal no quiere". La cosa no quedó ahí.



Robertito Funes Ugarte suele ser el reemplazo de Georgina cuando ésta tiene que ausentarse en su programa por algún motivo. Cuando conduce Robertito, Nancy Pazos no está al aire. ¿El motivo? La propia periodista lo explicó: "Tengo como condición que cuando él conduce, no estoy".

La pelea entre Nancy Pazos y Funes Ugarte inició lejos de Telefe, más precisamente en Radio Splendid. Años atrás, el conductor aceptó un espacio en la misma franja horaria que la comunicadora estaba negociando su continuidad.

Robertito siempre remarcó que, antes de firmar, se encargó de consultar con los directivos de la emisora si su colega había rechazado la oferta. Más allá de esta aclaración, Nancy nunca aceptó recomponer el vínculo.