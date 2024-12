El motivo por el que Marixa Balli se fue de LAM

La televisión argentina experimenta grandes cambios de cara al 2025, con un mercado de pases entre canales y figuras reconocidas de emisoras como Telefe cambiándose a la competencia. Entre incorporaciones y pérdidas, Ángel de Brito anunció que Marixa Balli dejará "LAM" a finales de diciembre, y la angelita reveló en vivo el motivo.

Sobre el final de la emisión de este jueves, el conductor de América TV anunció: "Mañana, último programa en vivo del año. Terminamos la temporada de LAM. Mañana se despide Marixa Balli, va a tener la despedida que se merece, algo lindo. Te vamos a pasar videos, dejaste tu huella acá, frases icónicas y momentos únicos".

Molesta por el agasajo de su compañero, Balli lanzó un picante comentario que empezó un debate: "Se hubiesen esmerado un poquito más con lo económico entonces...". "No hay plata, Marixa. Es lo que hay", le respondió el presentador. Pepe Ochoa, atento, le preguntó a la angelita si había pedido más plata que Fernanda Iglesias, otra de las angelitas retiradas este año.

"Sí, es otra cosa, no hay que comparar", concedió Balli, y de Brito señaló que la morocha había demandado "el quíntuple" de su actual sueldo. A pesar del desacuerdo económico, Marixa afirmó que abandona contenta porque "es un programa que adoro. Es una pena que por un tema de dinero no se arregle, pero está todo bien".

"¿No vuelve rotativa?", le consultó Marcela Feudale al conductor y Ángel aclaró: "No, no le gusta lo rotativo". Fue allí que Marixa Balli puso el freno, y desmintió a De Brito en vivo: "No, habíamos arreglado todo... no digas eso. Habíamos arreglado pero no llegamos a los números. Era un poquito más...".

Cabe recordar que el 12 de diciembre, en su canal de streaming Bondi, De Brito había confirmado la presencia de Marixa Balli en "LAM" para el 2025: "Como ya saben va a haber panelistas rotativas. En el 2025 sigue Marixa Balli en LAM. Ella no tiene ningún problema en ser rotativa, ayer charlamos en la cena de fin de año y se queda", contó en aquel momento.

"Intrusos" y "LAM", con grandes cambios en 2025

"Intrusos" cambia de conductor y recibe nuevos panelistas de El Trece. Foto: Instagram @socioseltrece

Además de "LAM", el programa de chimentos bandera de América TV es "Intrusos", que a finales de 2024 perdió a su conductora Flor de la V y se despedirá de la mayoría de su panel para 2025. Los asientos vacíos en el histórico ciclo que supo conducir Jorge Rial ya tienen nombres, y provienen de la competencia.

Según informaron en El Impertinente (Net TV), Pallares y Lussich abandonaron "Socios del espectáculo" en El Trece tras recibir una tentadora oferta para liderar "Intrusos" en su 25° aniversario. Los acompañará la periodista Paula Varela, quien sigue a sus conductores en el salto de El Trece a América TV, y Marcela Tauro, la única que permanece de la camada anterior.