Indignada: Fernana Iglesias reveló el bajo sueldo que le propusieron desde canal América para seguir en LAM

Este martes, Fernada Iglesias tuvo su última aparición en LAM tras renunciar como panelista del ciclo más exitoso de canal América. Y ahora, desde sus redes sociales, la periodista reveló el irrisorio sueldo que le propusieron desde la señal para seguir en el programa.

En un ida y vuelta con sus seguidores, cuando a Fernanda Iglesias el preguntaron si su salida de LAM tuvo que ver con sus roces con Yanina Latorre, la especialista en espectáculos respondió sin rodeos: "¡No! Sentía que no estaba dándolo todo y además... me pagaban muy poco".

En tanto que cuando le consultaron si le dolió que le ofrecieran continuar como panelista rotativa del envío de canal América, Iglesias corrigió tajante: "Me dolió que me ofrecieran un sueldo de 220 mil pesos".

El contundente descargo de Fernanda Iglesias contra canal América. Foto: Instagram @ferigleok.

Si bien no dio demasiadas pistas sobre su futuro laboral, la comunicadora confirmó que próximamente estará al aire en otra propuesta. Mientras que desde un posteo en su cuenta de Instagram Fernanda Iglesias explicó sobre su baja del ciclo éxito de canal América: "Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa. Quiero un trabajo full time donde me sienta útil y motivada".

Fernanda Iglesias anunció su salida de LAM. Foto: Instagram @ferigleok.

De todas formas, la periodista reconoció: "LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a Ángel de Brito por eso, pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy".