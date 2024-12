El padre de L-Gante destrozó a Mauro Icardi y se metió en el barro: "Traidor devenido en guampudo"

Con el blanqueo de su relación con Wanda Nara, una fuerte enemistad se instaló entre L-Gante y Mauro Icardi. El futbolista argentino llegó a insultar duramente a Elián Valenzuela en chats filtrados por su exmujer, y sus palabras no pasaron desapercibidas en el círculo íntimo del cantante. En las últimas horas, el padre de L-Gante emitió una fuerte respuesta.

Miguel Prosi accedió a charlar con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre los dichos del delantero del Galatasaray, a quien trató de "traidor": "Uno lo mira como papá y se siente dolido cuando ve eso, con esas expresiones de Icardi y yo le digo a él que es un traidor devenido en guampudo".

El padre de L-Gante afirmó que los insultos referidos al contexto social de su hijo le resultaron de lo más hiriente: "Son cosas que duele y cosas que hacen chicos. Hasta ahora lo tomé como una persona más, es propio de la edad, él se crió como Elián. La única diferencia es que Icardi se crió con la mamá y el papá y Elián solo tuvo a la mamá", señaló.

"A mi me duele lo que le dijo a Elián porque ya es grandecito. Está mostrando el lado de no haber agarrado el libro nunca y tirar abajo todo lo que hicieron los padres. La mamá y el papá no lo han criado para que diga estas chiquilinadas", agregó Miguel, tratando como infantil el comportamiento de Mauro Icardi en su guerra con Wanda Nara.

El papá de L-Gante también mencionó la ironía del enojo del futbolista por la infidelidad de Wanda Nara habiendo sido él tercero en discordia en el matrimonio con Maxi López. "Está dolido por algo que él ha hecho y se reía... ahora está dolido. Las vueltas de la vida. Ahora está dolido por algo similar que hizo él", disparó.

"Consejo a Icardi no le voy a dar pero que piense antes de decir las cosas, primero se piensa y después de habla. Hay que pensar para evitar los quilombos", sostuvo Prosi, y cerró afirmando que "Elián se dedica a trabajar y se está haciendo hombrecito y está a full con su trabajo, trata de no opinar mucho con lo de su nueva pareja".

La filosa indirecta de L-Gante a los que dudan de su relación con Wanda Nara

L-Gante y Wanda Nara, más enamorados que nunca. Foto: Instagram @wanda_nara

Si bien L-Gante sigue el ejemplo de Wanda Nara y no emite comentarios incendiarios como su padre, el cantante de cumbia no se queda del todo callado ante las varias críticas que recibe. En su reciente viaje a París con la exmujer de Mauro Icardi, el cantante de cumbia publicó una tierna foto de pareja con un clarísimo mensaje.

Posados frente a la Torre Eiffel, Elián Valenzuela le tiró un palito a Mauro Icardi en la descripción de la foto: "Para el que nos dijo que no, que vea que lo logramos. Y para el que se viró, que no crea que olvidamos. Para el que siempre creyó, tenemos más de lo que soñamos. Nos vemos en Disney", declaró.