El palito de L-Gante a ¿Mauro Icardi?: "Para el que..."

Mientras acaban de regresar de un romántico viaje por Europa, L-Gante y Wanda Nara continúan acaparando la atención en las redes sociales. El cantante de RKT publicó un sugerente posteo en Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Mauro Icardi, ex pareja de la menor de las Nara.



Las fotos íntimas del viaje de Wanda Nara y L-Gante por Europa dan cuenta del amor que existe entre la conductora de Bake Off Famosos y el cantante. El álbum romántico de esas vacaciones sumó un carrusel bastante polémico. Fue L-Gante quien posteó cuatro fotos con un mensaje que estaría dedicado a Icardi. Mientras tanto, el exdelantero de Inter de Milán, Mauro Icardi, fue denunciado por romper la perimetral y volvió a quedar en el centro de la polémica.

L-Gante y Wanda tuvieron un viaje romántico por Europa. Fuente: Instagram @lgante_keloke.

"Para el que nos dijo que no, que vea que lo logramos. Y para el que se viró, que no crea que olvidamos. Para el que siempre creyó, tenemos más de lo que soñamos. Nos vemos en Disney", escribió L-Gante. Aunque no mencionó a Icardi directamente, el mensaje fue interpretado como una clara provocación hacia el futbolista del Galatasaray. Elián Valenzuela estaría enojado por ciertos dichos negativos del jugador sobre su noviazgo con Wanda.

L-Gante le dedicó un mensaje a Mauro Icardi en una foto con Wanda. Fuente: Instagram @lgante_keloke.

Más allá del palito para Icardi, el post de L-Gante es un mensaje romántico para Wanda Nara. El cantante decidió fijar en su perfil una selección de fotos con su novia, algo que previamente solo había compartido en historias temporales. Este gesto refuerza la idea de que la relación entre ambos sigue avanzando a pesar de las posibles críticas y comentarios externos.

¿De dónde viene la bronca de L-Gante con Mauro Icardi?

El posteo que L-Gante le habría dedicado a Mauro Icardi es un nuevo capítulo en una historia de discordias entre el actual novio y el ex de Wanda Nara. Semanas atrás, antes de partir a Europa con Wanda, el referente de la cumbia 420 le envió un mensaje al futbolista del Galatasaray en un móvil con el programa de Telefe Cortá por Lozano.



Supuestamente, la pelea entre L-Gante e Icardi inició por los comentarios despectivos que el ex de Wanda tuvo hacia el cantante en varios chats privados con la empresaria. En una de esas conversaciones, el futbolista se habría quejado ante la menor de las Nara por haber encontrado en el lujoso country de Wanda Nara un cortador de sustancias, presumiblemente perteneciente al cantante de música urbana.



En aquella oportunidad, L-Gante aprovechó el móvil con Telefe para responderle a Icardi por esa acusación. "Me parece muy feo que se digan cosas así. Por un lado, porque yo no estoy fumando más”, inició su descargo Elián. "Si yo estuviera en el lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir 'esta mujer no me da bola' y no echarme la culpa a mí".