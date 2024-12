El campeón de Gran Hermano que rechazó estar en "La noche de los ex" porque le pagaban poco: escándalo en Telefe

La noche de los ex es uno de los segmentos más esperados por el público de Gran Hermano. Un día a la semana, el reality de Telefe convoca a antiguos participantes de GH a participar de un debate y análisis sobre lo que ocurre en la casa. En las actuales ediciones, el gran ausente es Cristian U, quien en 2011 se coronó campeón erigiéndose como una de las grandes figuras del juego en todas sus temporadas.

Si se hiciera un listado de los jugadores más recordados de la historia de Gran Hermano, el nombre de Cristian U figuraría en primer lugar. El adiestrador de perros y DJ se coronó campeón de la edición 2011 gracias a una estrategia que lo erigió como un participante de culto. Su ausencia en la presente edición del reality genera incertidumbre entre la audiencia.

Cristian U se negó a participar en "La noche de los ex" de Gran Hermano. Fuente: Instagram @cristianurrizaga.

Consultado por su faltazo en La noche de los ex de GH, programa conducido por Robertito Funes Ugarte, Cristian Urrizaga reveló que rechazó la propuesta de Telefe por cuestiones económicas. Al campeón 2011 le pareció poco el dinero el que le ofrecieron desde la producción para sentarse en el panel.



“A mí sí me llamaron, querían que yo sea del panel, pero rotativo. Y mi respuesta fue: 'Ni en pedo, amigo'. ¿A quién ponés atrás mío? Yo te doy material, peleo con uno, con otro, me meto en quilombos...”, contó Cristian en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen por el streaming Mitre Live.



“Yo tengo que hacer valer eso. Yo no puedo ponerme en un reemplazo con un pibe nuevo. Encima no cuidando nuestro laburo, porque nos ofrecieron dos mangos. Gracias a Dios y la Virgen Santa, laburo no me falta”, agregó Cristian U. Más allá de su discrepancia con la producción de Telefe, el campeón de GH tiene compromisos laborales. El 27 de diciembre parte hacia México para realizar una gira musical.

Cristian U destrozó al conductor de Gran Hermano: ¿qué dijo sobre Santiago del Moro?

En la misma entrevista en la que calificó de “miseria” al sueldo que le ofrecieron para participar de La noche de los ex de Gran Hermano, Cristian U no tuvo reparos en señalar a Santiago del Moro como el principal responsable de los bajos números de la edición actual de GH.

La preocupación en Telefe por los números de Gran Hermano es simple de explicar: las autoridades del canal de las pelotas esperaban que el reality tuviera otro rating. En ese sentido, para Cristian U el mal desempeño del programa se explica por su conductor.

Para Cristian U, Santiago del Moro es el responsable del bajo rating de Gran Hermano. Fuente: Instagram @santidelmoro.

“Santiago del Moro es el que está a cargo, esto te lo digo yo, de bajar a panelistas que realmente tienen experiencia… Tipo Cristian U, Ximena Capristo, Osito Gómez, personas que estamos hace muchos años en el medio. Yo no puedo creer cómo dejaron afuera a la Capristo, que trae polémica, ve cosas que los nuevos no las ven”, expresó.