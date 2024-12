¿Triángulo amoroso? Ben Affleck y Jennifer Garner coincidieron en un evento con Jennifer Lopez

La historia de amor de Ben Affleck y Jennifer López terminó este año cuando la cantante le pidió el divorcio al actor estadounidense, pero sus vidas siguen entrelazadas. La expareja volvió a cruzarse en un acto escolar de sus hijos y coincidieron nuevamente con Jennifer Garner, exmujer de Affleck, en medio de fuertes rumores de reconciliación.

Según informó The Daily Mail, el dos veces ganador del Premio Oscar coincidió con sus exparejas el viernes pasado durante una obra escolar en Los Ángeles. El actor estuvo presente para presenciar la actuación de su hijo Fin, a quien comparte con Garner, y Emme, fruto de la relación de López con Marc Anthony.

Tras la presentación, Affleck se mostró afectuoso con los jóvenes. En un gesto tierno, abrazó a Emme y le dio un beso en la cabeza antes de despedirse. Según un testigo citado por el medio británico, Jennifer Lopez observó la escena con admiración hacia su exesposo, reafirmando la buena relación que mantienen a pesar de un reciente desacuerdo con Ben Affleck.

Ben Affleck y Jennifer López se divorciaron tras dos años juntos. Foto: Shutterstock

La cantante de 55 años llevó un ramo de flores para Emme y se destacó por su vestimenta: lució un abrigo blanco largo con un delicado ribete de piel sintética, combinado con una blusa roja, jeans de cintura alta y tacones. Por su parte, Affleck eligió un traje negro clásico, al que le dio un toque más relajado al prescindir de la corbata.

El actor fue visto de buen ánimo durante toda la noche, charlando con otras personas de la audiencia y mostrando su lado más accesible. Esta reunión, además, subraya la importancia que ambos actores dan a sus hijos y a los lazos familiares, incluso en medio de su divorcio.

Por su parte, Jennifer Garner no fue avistada interactuando con el actor y la cantante afuera de la escuela, lo que no quiere decir que no hayan coincidido adentro del auditorio. La actriz, que pasará Navidad con Ben Affleck, fue vista subiéndose al auto con su hijo Fin, hermano de Violet, de 18 años, y Samuel, de 12, ambos de muy buen humor.

Ben Affleck y Jennifer Garner, ¿al borde de la reconciliación?

Ben Affleck buscaría reconquistar a Jennifer Garner. Foto: Shutterstock

Tras el final de su relación con Jennifer López, rumores de reconciliación para Ben Affleck y Jennifer Garner empezaron a sobrevolar los medios estadounidenses. Los dos actores mantienen una estupenda relación desde su divorcio en 2018, en gran parte debido a los tres hijos que comparten.

La pareja fue vista pasando tiempo juntos el Día de Acción de Gracias, cuando fueron fotografiados colaborando sirviendo comida a personas en situación de calle. Según una fuente cercana a Affleck consultada por Page Six, el actor expresó su alegría por haber pasado las festividades con su familia, mencionando que con Garner y sus hijos siente que puede "ser él mismo".