Revelan que Ben Affleck quiere volver con Jennifer Garner, tras el fallido matrimonio con Jennifer Lopez

La prensa estadounidense reveló que el actor Ben Affleck quiere volver con Jennifer Garner, su exesposa y madre de sus tres hijos. Tras su ruptura con la cantante Jennifer Lopez, el protagonista de Batman buscaría recomponer su relación amorosa con la actriz con la que estuvo casada trece años.



De acuerdo al portal de noticias RadarOnline, Ben Affleck está decidido a intentar una segunda relación con la madre de sus hijos: Violet, de 19 años; Fin, de 15; y Samuel, de 12. El citado medio publicó el testimonio de un allegado a la pareja que ratificaría la intención del ganador del Oscar: "Jen lo entiende como nadie más, y como madre de sus tres hijos siempre estará en un pedestal para Ben. Nunca dejará de lamentar que la dejó ir".

Tras su separación de Jennifer Lopez, Ben Affleck tendría intenciones de volver con Jennifer Garner. Fuente: EFE.

Tras su separación de Jennifer Lopez, Ben Affleck se mostró con Jennifer Garner en varias oportunidades. Los actores compartieron un evento por el Día de Acción de Gracias. Días más tarde fueron vistos en una cafetería en Brentwood, el vecindario de Los Ángeles donde reside él.

Jennifer Garner, ex de Ben Affleck, está en pareja con el empresario John Miller. Fuente: Instagram @jennifergarner.

Jennifer Garner es uno de los pilares en este momento de la vida de Affleck, quien se encuentra abocado a su carrera y a sus hijos. Versiones periodísticas indicaron que el deseo del actor era no involucrarse en nuevas relaciones románticas hasta tanto no completara el duelo por la separación de Jennifer Lopez. Pero tanto tiempo junto a su exesposa le habría hecho cambiar de opinión. Affleck estaría dispuesto a volver con Garner si ella lo aceptara. Sin embargo, la actriz se encuentra actualmente en una relación con el empresario John Miller.



Mientras crecen los rumores sobre un reencuentro amoroso, Jennifer Garner y Ben Affleck continúan enfocados en sus carreras cinematográficas. Garner, de 52 años, estaba filmando para su serie The Last Thing He Told Me para AppleTV+, mientras que Affleck, también de 52 años, trabajaba en RIP, un proyecto de Netflix. De acuerdo a la sinopsis oficial de la plataforma, la última película de Ben narra la historia de "un equipo de policías de Miami que descubre un alijo de millones en efectivo, lo que genera desconfianza entre ellos".



El acercamiento de Ben Affleck a Jennifer Garner: ¿por qué Jennifer Lopez está enojada?



Más allá de que ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, el divorcio del actor y Jennifer Lopez parece estar plagado de rispideces. Recientemente, la prensa estadounidense aseguró que J.Lo está enojada con Ben Affleck por culpa de un tatuaje.

Este no sería el único motivo de bronca de la cantante hacia su ex. Las imágenes que muestran a Ben Affleck en compañía de Jennifer Garner no cayeron bien en el entorno de Jennifer Lopez. La compositora estadounidense, quien en abril se separó del actor, no ve con buenos ojos el acercamiento del protagonista de Argo a la madre de sus tres hijos.

Jennifer Lopez estaría molesta con Ben Affleck por las fotos del actor y Jennifer Garner. Fuente: @jlo.

Versiones nunca confirmadas por los protagonistas indican que a Jennifer Lopez, la exesposa más reciente de Affleck, nunca le pareció adecuado el vínculo de cercanía entre Garner y el actor, más allá de los tres hijos que tienen en común. Para J.Lo, la actriz de Alias fue un estorbo durante su relación con Ben.