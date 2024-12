Ben Affleck no tolera la soltería y está en busca de una nueva novia con ayuda de Jennifer Garner: "Está harto de divas y cazafortunas"

Ben Affleck está decidido a dejar atrás la soltería y, para ello, recurrió a la persona en la que se apoyó el último tiempo, su exesposa Jennifer Garner. Mientras sigue atravesando el proceso de divorcio de Jennifer López, el actor estadounidense confía en el criterio de Garner para encontrar a alguien con quien poder construir una relación sana, lejos de los excesos.

El vínculo entre Affleck y la protagonista de Si yo tuviera 30, se mantuvo firme a pesar de los altibajos que tuvo durante mucho tiempo. Según trascendió, Jennifer no solo está dispuesta a colaborar con esta búsqueda, sino que ve como prioridad que el padre de sus hijos pueda estar cerca de alguien que pueda ensamblarse a su familia.

Ben Affleck busca una nueva novia (EFE)

Un cambio de rumbo en la vida amorosa de Ben Affleck

Cansado de las relaciones vacías y de los estereotipos de las divas y cazafortunas, Ben Affleck quiere a una persona que tenga los pies sobre la tierra y un enfoque más auténtico. Su exmujer parece ser la aliada perfecta en este proceso, ya que en varias oportunidades demostró tener un instinto certero para distinguir a las personas sinceras.

A los 52 años, y con un notable cambio en su estilo de vida, el actor de "Batman" está enfocado en redescubrirse tanto física como emocionalmente. En esta nueva etapa que recién comienza, demuestra no solo su deseo de crecer personalmente, sino también su intención de construir una relación duradera y alejada de los errores del pasado.

Jennifer Garner, su sabiduría sobre el matrimonio y el apoyo a Ben Affleck

Jennifer Garner, además de ser una especie de guía en la búsqueda de Ben Affleck, sorprendió a sus seguidores al compartir un sabio consejo sobre el matrimonio que su madre le transmitió: “Nunca esperes cambiar a un hombre; no te cases pensando que puedes modificarlo”. A estas palabras que mencionó en el podcast Lipstick on the Rim, le agregó con un poco de humor al decir que hasta ella misma necesitaba trabajar en esto.

Captura de video de la visita de Jennifer Garner al programa Lipstick on the rim with Molly Sims. Fuente: Instagram @lipstickontherim.

Con los años, la actriz y productora estadounidense dijo que logró comprender que la felicidad es responsabilidad de cada uno. Este enfoque también podría servirle para ayudar a Ben, quien ahora está listo para construir una relación genuina, sin las complicaciones que marcaron sus matrimonios anteriores.