Jennifer Garner dio un gran consejo amoroso a sus fanáticas, ¿pensando en Ben Affleck?

En una de las últimas entrevistas que brindó, Jennifer Garner compartió un sabio consejo amoroso con sus fanáticos, en el que habló sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y no intentar cambiar a las personas que se aman. Aunque no mencionó específicamente a Ben Affleck, muchos de sus seguidores lo interpretaron como una posible reflexión sobre su experiencia de vida y su relación con el actor.

A lo largo de su carrera y sus vivencias personales, la protagonista de 'Si tuviera 30' demostró ser una persona resiliente, que le interesa cuidar y proteger a sus hijos, guiarlos por el buen camino, enfocándose también en construir vínculos saludables. Por eso, su mensaje no pasó desapercibido.

Jennifer Garner en una escapada al río en Montana. Fuente: Instagram @jennifer.garner.

Es importante recordar que la actriz y productora de televisión estadounidense tiene en su historial amoroso dos relaciones con reconocidos actores: una que duró 4 años con Scott Foley y otra de 13, con Ben Affleck. Al parecer, estas experiencias le brindaron valiosas lecciones sobre las expectativas que se tienen de los demás y de uno mismo.

El consejo amoroso de Jennifer Garner que sorprendió a sus fans: ¿apuntó a Ben Affleck?

El 11 de noviembre último, Garner estuvo presente en el pódcast de belleza y estilo Lipstick on the Rim con Molly Sims, donde se refirió a temas como la maternidad, trucos de cocina, su carrera y los momentos más difíciles que le tocó atravesar.

Captura de video de la visita de Jennifer Garner al programa Lipstick on the rim with Molly Sims. Fuente: Instagram @lipstickontherim.

En medio de sus conversaciones con la conductora, lanzó una frase que sus fans jamás olvidarán: “Nunca esperes cambiar a un hombre. No te cases pensando que puedes modificarlo”, dijo Jennifer y agregó que hasta ella debía mejorar en eso.

Con estas palabras nos recuerda que, aunque muchas veces se ve como algo natural querer cambiar a la gente a nuestro alrededor o pretender que evolucione en ciertos aspectos, el verdadero cambio ocurre cuando cada individuo decide hacerlo por sí mismo.

Una vez más, la actriz evidencia su esfuerzo por recorrer este camino con total honestidad y humildad, buscando reforzar sus lazos más sanos.

La dolorosa pérdida que marcó la vida de Jennifer Garner

Jennifer Garner enfrentó recientemente la triste despedida de un miembro muy especial de su hogar: su perra Birdie, una Golden Retriever de 9 años que partió tras una dura lucha contra una enfermedad.

La actual pareja del empresario John Miller no dudó en compartir un álbum con las mejores imágenes de su querida mascota, acompañado de un relato sobre cómo ella y su familia vivieron este proceso: "Birdie nos hizo saber el jueves que no se sentía a sí misma (una comilona de renombre, Birdie nunca se perdió una comida). Nos sorprendió saber que, no solo estaba muy enferma, sino que estaba al final de su vida", escribió al principio. Jennifer Garner junto a su perra Biride. Fuente: Instagram @jennifer.garner.

Después reveló que el veterinario les dijo que los perros suelen esperar a que su persona regrese a casa (por su hija), y que todos creyeron que Birdie hizo exactamente eso. Por último, confesó que su mascota era especial porque disfrutaba que le leyeran y participaba en todo tipo de juegos. "Ella vivió una vida de perro feliz y ahora está en el papel que nació para interpretar: niña ángel", aseguró la productora.