A veinte años de "Si tuviera 30", Jennifer Garner rinde homenaje a su personaje

A 20 años del estreno de Si tuviera 30, Jennifer Garner celebró Halloween de una manera que hizo enloquecer a sus seguidores: recreando el famoso look de su personaje, Jenna Rink, en la inolvidable escena de baile de Thriller. La actriz compartió un video en su Instagram que muestra su transformación, llevándonos de vuelta a esa fiesta de Poise donde todo comenzó para Jenna.

El video en donde Jenna Rink vuelve a la vida:

El video, un "get ready with me", muestra a Garner, hoy de 52 años, preparando su piel con crema de retinol antes de aplicar maquillaje. Sin miedo a envejecer, Garner ha adoptado el paso del tiempo con orgullo, y sus fans lo saben. “Happy 20th Halloween, Jenna Rink” escribió la actriz en el post, que de inmediato se llenó de elogios: "El vestido", "Icónica", "No has envejecido un solo día", fueron solo algunos de los comentarios de sus seguidores.

Aún y después de tantos años, ¡una reina!

Para este disfraz, Garner revivió cada elemento clásico del estilo de Jenna, desde el vestido multicolor con tirantes, los labios rosados con brillo y, claro, el collar de mariposa. “Quería que fuera lo más fiel posible,” escribió en su publicación. El toque cómico no faltó: Jennifer mostró incluso la faja que usó para acentuar su figura, riéndose de su truco moderno, pues en la película Jenna optaba por un coqueto v-string.

¡Jenna Rink siempre estuvo entre nosotros!

Con su melena suelta y un par de zapatillas deportivas para el toque final, Jennifer Garner demostró que la nostalgia nunca pasa de moda y que Si tuviera 30 sigue siendo tan querida como el primer día.