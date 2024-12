"ABSTINENCIA SEXUAL": Renato de Gran Hermano reveló el consejo que le dio Marcos Ginocchio para ganar el reality

Renato Rossini fue eliminado de "Gran Hermano 2025" con un récord de votos negativos, y afuera de la casa lo esperaban incontables preguntas. Además de curiosidad sobre su padre famoso y los rumores de acomodo en Telefe, el hermanito habló de su relación con el ganador Marcos Ginocchio, y reveló un inesperado consejo que recibió del salteño.

Como invitado en "LAM", Renato fue confrontado por Ángel de Brito y sus angelitas sobre las fotos que lo mostraban junto al ganador de "Gran Hermano 2022": "Yo a Marcos lo conozco porque tuve la oportunidad de trabajar con él en el Lollapalooza en Chile", reveló el influencer peruano.

Renato y Marcos de Gran Hermano. Foto: Instagram @Tevepopular

Según afirmó, los dos entablaron una fácil amistad y hablaron de "Gran Hermano Argentina" antes del inicio de la nueva temporada: "Me cayó super buena onda, es tal cual como lo ven en la televisión, super chill, perfil bajo. Hablamos de entrenamiento, de ir al gimnasio, le pregunté cuál era la chica más linda de la casa...".

Fue entonces que una de las panelistas de América le preguntó si no recibió algún consejo del salteño que le podría haber ayudado a no quedar afuera de la casa, algo que sucedió por su actitud egocéntrica y sus comentarios contra la celiaquía de Santiago.

"Le pregunté cuál fue tu estrategia para ganar. Y me dijo una cosa que no puedo decir, por respeto", respondió el peruano, generando curiosidad en el panel. "¿Pero es malo lo que te dijo?", le preguntaron. "No es malo. Es el tema de la abstinencia. La abstinencia sexual da mucha claridad mental", confesó Renato.

Resulta que el secreto aplicado por el exnovio de Julieta Poggio para ganar "Gran Hermano" fue dejar atrás las necesidades de su cuerpo para concentrarse en la competencia: "Marcos me dijo que la abstinencia sexual da mucha claridad mental y te enfoca mucho, y la masturbación también. Yo en la casa no hice nada", aseguró Renato.

Falta abstinencia sexual en "Gran Hermano 2025": se formó la primera pareja

Jenifer y Giuliano, la primera pareja de Gran Hermano 2025. Foto: Captura DGO

Adentro de la casa de "Gran Hermano Argentina", el consejo de Marcos Ginocchio no hace efecto. Al contrario: después de la eliminación de Renato, se solidificó la primera relación romántica de la temporada. Se trata de Jenifer y Giuliano, dos hermanitos que sintieron una atracción desde el primer minuto y sellaron su romance con un fogoso beso.

Sin embargo, la relación ya provocó tensiones en la competencia debido a la presencia de una tercera en discordia: Chiara. La modelo fue la primera en besar al vendedor de Venado Tuerto, y había acordado con Jenifer mantener su distancia del castaño para evitar peleas. La traición de su amiga provocó una pelea a los gritos en "Gran Hermano" durante una gala.