Tras Bake Off: el nuevo desafío de Damián Betular en España, rodeado de estrellas gastronómicas

Telefe tuvo un año de regresos exitosos, gracias a la vuelta a la televisión de Susana Giménez y el regreso de "Bake Off Famosos", esta vez con la conducción de Wanda Nara. Con el reality de pastelería terminado, el jurado Damián Betular se despedirá de Argentina por largos meses para dar el siguiente paso en su carrera.

El pastelero estrella tuvo un gran 2024, agrandando su presencia en el espectáculo con una participación en la radio digital Olga de Migue Granados. Lo complementó con su regreso como jurado al concurso de cocina de Telefe, donde se unió a Maru Botana y Christophe Krywonis. Ahora, repetirá su rol en una tierra lejana.

Damián Betular deja Argentina por Madrid para juzgar "Bake Off España"

Así lo confirmó en una entrevista con "Team Ufbal" en la fiesta de cierre de grabaciones de "Bake Off Famosos", cuando la movilera le preguntó si abandonaría Olga en los últimos meses del año: "Sí, hoy me fui de Olga. Pero me fui porque gracias a Dios es el segundo año que tengo un compromiso. Me voy ahora a hacer 'Bake Off Famosos España'".

Esta no es la primera vez que Betular es convocado a Madrid. "La bienvenida de todos fue increíble, y algo distinto a Argentina es que acá los famosos tienen como una masterclass todas las semanas, en donde nos cruzan y tienen un gran respeto por todos los integrantes del jurado", reveló para "Intrusos" después de su visita el año pasado.

Según informó "La Pavada", la sección de espectáculos de Diario Crónica, el jurado de "Bake Off Argentina" ya se encuentra en Madrid grabando el reality de cocina, que emitirá por el canal TVE en el mes de enero. Conducido nuevamente por Paula Vázquez, Betular será acompañado en el jurado por Eva Arguiñano y Paco Roncero, chef estrella Michelin.

Al igual que la temporada conducida por Wanda Nara, se sumarán al programa español 14 celebridades del país hispano, entre las cuales ya están confirmados el vidente Maestro Joao y el torero Finito de Córdoba. Los famosos se reunirán en una carpa a las afueras de Madrid para decidir quién de ellos es el mejor pastelero.

Telefe levantó "Bake Off Famosos" días antes de su gran final: el motivo

El accidentado adiós de "Bake Off Famosos" en Telefe. Foto: Instagram @bakeoffar

A pesar del moderado éxito que recibió la nueva temporada de "Bake Off Famosos", el programa de Wanda Nara tuvo una accidentada salida del aire con una última semana llena de hoyos. El reality se vio obligado a cambiar su horario de emisión con el inicio de "Gran Hermano 2025", y una situación inesperada canceló su emisión del pasado martes.

Trasladado a las 21.15 horas para su inicio, "Bake Off Famosos" fue forzado a salir del aire el martes 10 de diciembre debido al discurso de Javier Milei, donde el presidente de la nación hizo un balance de su primer año de gestión. .