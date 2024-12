Bake Off Famosos 2024 llega a su fin: cuántos millones se lleva el ganador

Bake Off Famosos 2024 otorgará unos cuantos millones de pesos al ganador. El reality de pastelería que conduce Wanda Nara ya tiene a sus participantes finalistas. Estos ocasionales cocineros lucharán no solo por el galardón sino también por el abultado premio económico que entrega el programa de Telefe.

Mientras tanto, crece la expectativa por saber quién será el participante que se lleve el reconocimiento final luego de varios programas en los que han pasado por todo tipo de emociones y sensaciones al momento de poner manos a la obra en la cocina.

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de Bake Off Famosos 2024?

El 6 de noviembre, cuando Bake Off Famosos 2024 llevaba poco más de un mes en la pantalla de Telefe, Wanda Nara confirmó que el ganador del reality cobraría 30 millones de pesos. Hasta ese momento había dudas respecto de la cifra del premio, aunque los programas de espectáculo especulaban que podía ser elevada debido al nivel de figuras que había convocado la producción de Telefe. Cabe recordar que, además de los participantes, hay jurados de lujo: Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

El ganador de Bake Off Famosos 2024 se llevará 30 millones de pesos. Fuente: Instagram @bakeoffar.

"No puedo decir quién me gustaría que gane porque me gustan todos. Lamentablemente, uno de ustedes se tiene que ir. Pero los que sigan van a estar compitiendo por el premio de 30 millones de pesos", dijo Wanda en aquel programa en el que confirmó la cifra del premio.



La competencia se inició en octubre con catorce participantes, de los que hay cuatro semifinalistas (Cande Molfese, Cami Homs, Verónica Lozano y Mariano Iudica) y diez que ya fueron eliminados (Gastón Edul, Damián de Santo, Nacho Elizalde, Eliana Guercio, Callejero Fino, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Javier Calamaro y Karina Jelinek). Si bien el dato nunca fue confirmado por la producción de Telefe, los participantes cobrarían 250 mil pesos por programa siempre que se mantengan en la competencia.

Bake Off Famosos 2024: la emoción de Damián de Santo al abandonar el programa

Mientras Gastón Edul resultó eliminado este pasado jueves y fue el último participante en hacerlo, el martes 3 de diciembre se vivió un momento muy emotivo con la salida de Damián de Santo. El actor no pudo pasar el reto pastelero que consistía en cocinar una casita navideña. Quedó en la cuerda floja junto a Cami Homs y Edul. Y tras un extenso debate, el jurado se inclinó por su salida.

Damián de Santo, uno de los últimos eliminados de Bake Off Famosos 2024. Fuente: captura Telefe.

"Si hay algo que quiero dejar en esta vida no es que me respeten, entre comillas, sino que me quieran. Creo que es lo mejor que le puedo dejar a mis amigos, a mi familia, a la gente que me conoce. Yo siento que amar es hacerle fácil la vida a otra persona. Y viceversa, ¿no?", dijo De Santo al momento de tomar la palabra.



Damián de Santo recordó un triste momento que le tocó vivir en 2020 junto a su familia. Un incendio estuvo a punto de hacerle perder su casa en Villa Giardino. Tras conocer el veredicto del jurado, visiblemente emocionado, el actor se refirió a ese duro episodio.

"Yo viví el casi perderlo todo con un incendio muy grande, en Córdoba. Los cuatro, porque sentíamos que nuestra vida se acababa. Pero tal vez cambia. No es el final", dijo el actor. Este pasado jueves, fue el turno de la salida de Gastón Edul y de esa manera quedaron confirmados los cuatro semifinalistas que siguen en carrera por el premio.