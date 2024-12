Cuándo termina Bake Off 2024

La temporada de Bake Off 2024 va llegando a su fin. Telefe ya tendría fecha definida para el último programa del reality de pastelería conducido por Wanda Nara. En efecto, algunas versiones indican que en menos de dos semanas, el ciclo coronaría a su campeón.



De acuerdo a un dato publicado por La Pavada (Diario Crónica), Bake Off 2024 terminaría el miércoles 11, edición en la que se entregaría el premio de 30 millones de pesos al ganador.

Bake Off 2024 finalizaría el 11 de diciembre. Fuente: Captura TV Telefé.





La producción del programa, a cargo de Boxfish, enfrentó diversos desafíos desde su inicio. El ciclo estaba pensado originalmente para emitirse una vez por semana, pero tuvo que adaptarse cuando Susana Giménez regresó con su programa a la grilla del canal. En efecto, la llegada de la diva obligó a Telefe a aumentar el número de emisiones del reality de pastelería a cuatro. Así, Bake Off 2024 comenzó a salir de lunes a jueves en el horario prime time de la noche.



Ahora, la llega de Gran Hermano 2024, el lunes 2 de diciembre, también impactó en el programa conducido por Wanda Nara. Esta vez, Telefe decidió adelantar el horario de inicio para dejar en el horario de las 22 al reality de Santiago del Moro.

Bake Off 2024 entrega un premio de 30 millones de pesos. Fuente: Instagram @bakeoffar



Además de los horarios, la grabación de los programas también tuvo contratiempos. En octubre, debido a cuestiones climáticas, se atrasaron varias grabaciones, lo que en su momento hizo suponer que el fin del reality podría estirarse. A pesar de estos obstáculos, Telefe tiene todo listo para la emisión de la gran final.

Bake Off 2024: ¿Quiénes son los seis finalistas?

El último participante en abandonar Bake Off 2024 fue Nacho Elizalde. El miércoles 27 de noviembre, el streamer no pudo pasar la prueba creativa del día. El desafío era armar un ramo de doce cupcakes decorados. Elizalde y Gastón Edul fueron los menos rankeados de la noche.



El ex Luzu TV presentó un ramo en forma de cactus que no convenció al jurado. Así, Damián Betular, Germán Martitegui (en reemplazo de Maru Botana) y Christophe Krywonis decidieron eliminarlo de la competencia.

Cami Homs, una de las candidatas a ganar Bake Off 2024. Fuente: Instagram @bakeoffar



La salida de Elizalde de Bake Off 2024 se sumó a la de Eliana Guercio, Callejero Fino, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Javier Calamaro y Karina Jelinek los participantes que ya no siguen en carrera.



La final de Bake Off podría coronar a alguno de los cinco participantes que siguen en el reality: Verónica Lozano, Cande Molfese, Mariano Iúdica, Damián de Santo, Camila Homs y Gastón Edul.



Mientras tanto, la producción de Bake Off también se prepara para lanzar una nueva temporada en España, bajo el nombre de Bake Off Famosos al Horno, que se grabará en Madrid y contará con Paula Vázquez como conductora. Damián Betular, jurado del programa, será nuevamente parte del ciclo que ofrecerá un premio de 50.000 euros y la publicación de un libro de recetas.