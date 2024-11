Christophe Krywonis reveló lo que sucedió en el detrás de cámaras de la visita de Mauro Icardi y L-Gante a "Bake Off famosos"

Wanda Nara y L-Gante están más enamorados que nunca. La modelo le dio una nueva oportunidad al amor luego de haber anunciado en sus historias de Instagram (@Wanda_nara) su separación de Mauro Icardi. Sin embargo, los últimos días han estado cargados de polémica ya que Mauro no se habría tomado para nada bien la relación de la conductora de Bake Off famosos y el cantante de cumbia 420 y llegó a Argentina por la lesión que sufrió recientemente, aunque, según Pepe Ochoa, el deportista regresó al país porque cree que Wanda está embarazada del artista.

En medio de toda esta situación, el pasado miércoles 13 de noviembre, Christophe Krywonis estuvo como invitado en A la Barbarossa y reveló detalles inéditos de lo que sucedió en el detrás de cámaras cuando Mauro y el cantante fueron al programa de pastelería.

La modelo es la conductora de "Bake Off famosos"

Cuando Georgina le preguntó si Nara actuaba diferente con L-Gante que con Icardi, el cocinero explicó: "No, no. Yo hablo de Wanda como compañera y ella estaba trabajando. Un día vino de invitado Elián, lo vimos poco tiempo porque fue a la prueba técnica, y el jurado ahí desaparece. Pero fue súper amable. Después no lo vi más, se retiró cuando entramos nosotros a grabar, no estuvo mucho tiempo. Ella estaba bien... pero yo soy malísimo para los chimentos".

"Lo que sí les puedo decir es que Wanda estaba muy concentrada trabajando, tanto cuando vino L-Gante de invitado como Icardi. La presencia de uno o el otro, no sé...tal vez lo tienen que hablar con ella", comentó el chef.

Christophe Krywonis forma parte del jurado del programa de pastelería.

Asimismo, el cocinero recordó la visita de Icardi al ciclo que conduce Wanda Nara: "Mauro cuando estuvo me cebó muchos mates, con yerba uruguaya...pero bueno, ¡nadie es perfecto! Fue súper amable. Nada que decir. Él estaba sentado aparte porque había mucho sol".