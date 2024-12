Wanda Nara reveló qué hará con el dinero que le pagaron por la entrevista con Susana Giménez

Una de las palabras más buscadas actualmente es la de Wanda Nara. Y es que, en medio del escándalo con Mauro Icardi y también su reciente encuentro con María Eugenia Suárez, alias "La China" Suárez, en un restaurante; todos quieren saber qué esta ocurriendo con el futbolista y que sucedió el pasado jueves 28 de noviembre con Suárez en el restaurante.

Susana Giménez consiguió el testimonio de la modelo y el pasado domingo primero de diciembre la tuvo en su programa, donde contó todo sobre su relación actual con Icardi y "La China".

Susana consiguió un buen rating con la entrevista a la modelo. Créditos: Prensa Telefe.

La conductora de Bake Off famosos reconoció que el deportista le fue infiel con la actriz. Muy triste, expresó: "Me dolió enterarme que el hotel que eligieron, para hacer todo lo que hicieron, fue un hotel donde había vivido dos meses y me conocían todos".

Por otro lado, respecto a su encuentro con Suárez la semana pasada, Wanda explicó: "Yo la voy a saludar, no fui filmándola, Elian la saluda porque trabajaron juntos, de hecho la canción que hicieron juntos fue una provocación. La vamos a saludar y lo primero que le digo es 'Estoy bien'. Ella me dice 'somos gente grande, a mí no me interesa Mauro, ya fue, no tengo nada con él y yo le dije que por favor con Elián tampoco'".

"Ella se enojó porque estaba filmando, era obvio que todo el mundo iba a filmar, le dije que se calme y a mi no me gusta exponer nada. Le dije que si esta acá mostrándote a una mesa de una persona que le causó tanto daño es provocar. Yo hace tres años que si llego a un lugar y te veo me voy, no por mí, porque tengo un grupo de diez amigas que donde te ven lo que te hizo Pampita te ven y te matan", contó la modelo en el ciclo.

La entrevista de Wanda con Susana fue todo un éxito en materia de rating, marcando 12,2 puntos y siendo lo más visto del domingo. En sus historias de Instagram (@Wanda_nara), la intérprete de O Bicho Vai Pegar comunicó que hará con el dinero que cobró por la nota con la diva

La conductora de "Bake Off famosos" comunicó que donará su dinero a un hospital. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

"El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al hospital San Isidro, que cuido tantas veces a mi abuela que ya no vive cuando yo no tenía posibilidades. El Director es Miguel Ángel Pereira", afirmó Wanda Nara.

"Gracias a todos por sus mensajes. Buenas noches", cerró diciendo la conductora de Bake Off famosos.