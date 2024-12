Cómo era la casa que compartían Enzo Fernández y Valentina Cervantes antes de separarse

Enzo Fernández y Valentina Cervantes, que tienen dos hijos en común, tomaron caminos distintos tras separarse. Mientras el futbolista debe seguir en Inglaterra por su carrera, Valentina podría mudarse a un lujoso edificio en Buenos Aires. Aun así, muchos siguen recordando las épocas doradas cuando eran pareja y convivían en una lujosa casa en Londres.

El hogar que habían elegido Enzo y Valentina para instalarse en Europa era un lugar supermoderno, cómodo y bien equipado, que respetaba los gustos de toda la familia y se caracterizaba por su diseño sencillo pero acogedor.

Valentina Cervantes mostrando su regalo de cumpleaños en el comedor de su casa en Inglaterra. Fuente: Instagram @valucervantes.

En todas las áreas de la vivienda y en la mueblería de los espacios comunes, predominaban los colores neutros y claros con una distribución de objetos que favorecía la amplitud. Estos ambientes recibían buena iluminación del día gracias a sus enormes ventanales que ofrecían hermosas vistas de su jardín.

La familia de Enzo Fernández en épocas de Navidad. Fuente: Instagram @enzojfernandez.

Enzo Fernández y su exnovia aprovechaban estancias como la cocina para fotografiarse junto a la pequeña Olivia, ya que su extensa mesada de mármol y las luces de techo que la alumbraban, aseguraban una hermosa postal desde cualquier ángulo. Lo mismo sucedía con otros sectores de la casa como la sala de estar o el baño, que Cervantes elegía como escenarios para promocionar los conjuntos de una exclusiva marca de ropa.

Enzo Fernández junto a su expareja y su hija Olivia en la cocina de su casa en Inglaterra. Fuente: Instagram @enzojfernandez.

Otro aspecto importante de la casa es que tenía más de un piso, lo que les daba libertad de movimiento y privacidad en todo momento.

La actitud optimista de Valentina Cervantes tras su separación de Enzo Fernández

A los pocos meses de su ruptura, Valentina participó en el streaming Ángel Responde (Bondi) y contó cómo está atravesando el proceso y por qué decidió adoptar una actitud positiva. "Me lo tomé bien. Más que nada para ir, por un lado, sano porque los dos somos muy tranquilos y cuando él me lo dijo yo acepté su decisión y es algo que hago hasta el día de hoy".

La influencer también aseguró que están en permanente contacto por sus hijos y remarcó que a pesar de los consejos que le dan algunas personas, ella solo quiere lo mejor para su ex: "Me pasa que, a veces, escucho a la gente pedirme que le saque todo, pero no es así porque él también fue mi compañero en su momento y lo quiero un montón. Y también lo respeto por eso. Yo quiero que le vaya bien y tenga éxito".