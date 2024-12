La exclusiva marca que viste a la ex de Enzo Fernández, Valentina Cervantes, y que todas las chicas desean tener en su clóset

Aunque Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández, ya gozaba de cierta popularidad en Internet, su nombre cobró aún más fuerza tras hacerse pública su separación del futbolista argentino. Hoy es en una de las grandes figuras de una marca exclusiva de ropa que muchas mujeres querrían tener en su armario.

Se trata de Alo Yoga, una empresa minorista estadounidense de indumentaria deportiva, fundada por Danny Harris y Marco DeGeorge en 2007. La compañía comenzó a crecer en los últimos años y ya había fichado hace tiempo a la expareja de Enzo Fernández para que formara parte de sus campañas.

Valentina Cervantes luce los mejores conjuntos de Alo Yoga. Fuente: Instagram oficial de Valentina Cervantes/ @valucervantes.

Durante la Copa América, la marca decidió incluir no solo a Valentina Cervantes, sino también a otras mujeres de jugadores de la Selección Argentina, como Antonela Roccuzzo y Agus Gandolfo, para que lucieran ante la cámara sus mejores prendas.

Después de que Enzo Fernández fuera una de las grandes estrellas del Mundial, Valentina se convirtió en una figura clave para posicionar a Alo Yoga con su imagen. En ese momento, deslumbró con un look beige que incluía una minifalda, una campera cropped, un crop top negro de escote redondo y sandalias Dior.

Hasta el día de hoy, Valentina Cervantes es una de las caras preferidas para promocionar sus prendas, por eso ella le dedicó una sección especial en sus historias destacadas de Instagram, donde comparte sus mejores fotos usando los diseños de esta firma en diferentes escenarios, siempre alineada con el mensaje que se quiere transmitir: "Inspirar un movimiento consciente, crear comunidad y promover el bienestar cuerpo-mente, tanto dentro como fuera de la colchoneta" .

Alo Yoga es la exclusiva marca que viste a Valentina Cervantes. Fuente: Instagram oficial de Valentina Cervantes/ @valucervantes.

La contundente respuesta de Valentina, ex de Enzo Fernández, ante un mensaje hiriente en redes sociales

Valentina Cervantes suele mantenerse alejada de los escándalos, pero cuando se meten con sus hijos, no duda en salir con uñas y dientes a defenderlos. Así lo demostró en la red social X, donde una usuaria se atrevió a hablar de su hija Olivia.

Un internauta hizo un comentario sobre la similitud de los colmillos de la niña con los de su padre, Enzo Fernández, y una participante escribió un mensaje ofensivo: “Esa nena tiene los dientes chuecos porque la rancia de su madre todavía no se anima a sacarle el chupete”. A lo que Valentina respondió: "Quedate tranquila que de mis hijos me ocupo yo", dejando en claro que no tolerará ataques hacia su familia.