La tajante respuesta de Valentina Cervantes a su familia ante el posible nuevo romance de Enzo Fernández

La repentina separación de Valentina Cervantes y Enzo Fernández causó sorpresa e indignación en las redes sociales, sobre todo cuando se conoció que el futbolista argentino le pidió distancia a la madre de sus dos hijos para vivir su soltería. Con rumores de un nuevo amor para el miembro de la Selección Argentina, la palabra de su exnovia es la más buscada.

Por su parte, Cervantes se muestra concentrada en la nueva etapa de su vida, iniciando una carrera como modelo. Esto no evita que la anterior pareja de Enzo Fernández responda las dudas de la prensa sobre el supuesto vínculo entre el jugador y la cantante argentina Nicki Nicole.

La reacción de Valentina Cervantes al supuesto nuevo amor de Enzo Fernández

En su participación en el programa de streaming Bondi Live, Valentina Cervantes, expareja de Enzo Fernández y madre de sus hijos Olivia y Benjamín, fue consultada acerca de los rumores que relacionan al futbolista con Nicki Nicole, que tomaron fuerza en los días siguientes a su separación.

Lejos de mostrarse incómoda, Cervantes respondió con claridad: "Yo ya me separé, él puede hacer su vida. Puede hacer lo que quiera". Ante el comentario de una panelista, que sugirió que el futbolista estaría soltero, Valentina replicó: "Creo que sí, pero no lo voy a saber. Eso ya es un problema de él".

Más allá de la actitud de la influencer, las preguntas sobre el estado civil de Enzo Fernández persiguen a Valentina Cervantes hasta en su propia casa. Cervantes confesó que su propia familia le preguntó del tema: "Sí, mi abuela no sé qué vio y vino y me dijo, y le dije 'no te metas en parejas ajenas'", contó entre risas.

Enzo Fernández se reunió con Valentina Cervantes por un especial motivo

Enzo Fernández y Valentina Cervantes estuvieron de novios durante seis años. Fuente: Instagram @valucervantes

La relación entre Enzo Fernández y su expareja continúa a pesar de su ruptura, ya que ambos comparten seis años de relación que dieron fruto en el nacimiento de sus dos hijos. Es por eso que, a semanas del anuncio de su separación, los dos se volvieron a encontrar.

Durante su tiempo en Argentina por el partido de la Selección Nacional contra Perú, Enzo Fernández visitó a sus dos hijos y los llevó al predio de la AFA a conocer a sus compañeros. Según confesó Cervantes en una entrevista con LAM, Fernández le pidió que viajara con los niños a Inglaterra para las fiestas: "Voy a tratar de hacer lo posible, pero Navidad no creo. Más adelante sí, no tengo problema", afirmó.