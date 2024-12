La ex de Enzo Fernández, Valentina Cervantes, vivirá en un edificio icónico y tendrá de vecinas a Wanda Nara y Luciana Salazar

Valentina Cervantes, expareja del futbolista Enzo Fernández, se está adaptando a su nueva vida en Argentina después de haber pasado varios años en Portugal e Inglaterra. Tras la separación del jugador de la Selección de Argentina, la joven influencer última detalles para establecerse definitivamente en el país. Y en los próximos días se mudaría a un edificio icónico: al Chateau Libertador.



Cervantes no cuenta con propiedades en el país, dado que pasó sus últimos cuatro años en el extranjero. Durante el último mes debió instalarse en la casa de su abuela, un cambio de vida abrupto en relación con lo que era su rutina en Londres, donde residía en un lujoso caserón en compañía de Enzo.

Valentina Cervantes se muda al edificio Chateau Libertador. Fuente: Instagram @valucervantes.

Detalles del posible nuevo departamento de Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández

Cuestiones materiales al margen, el cambio de rutina afectó sobre todo a sus hijos, Olivia y Benjamín, de cuatro y un año respectivamente. En los próximos días, sin embargo, la influencer se mudaría a un piso ubicado en el Chateau Libertador, uno de los edificios residenciales más exclusivos de Buenos Aires.



Ahí, la ex de Enzo Fernández sería vecina, ni más ni menos que de Wanda Nara y Luciana Salazar. Wanda no reside en ese lugar, pero también dispone de un piso y cuando no está en su casa de country hace base en ese departamento. En tanto que Salazar sí tiene domicilio permanente en el Chateau Libertador.

Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández, ahora vive en Argentina. Fuente: Instagram @valucervantes.





Según informó la periodista Juli Argenta en el programa "Ángel Responde" (Bondi Live), la mudanza al Chateau Libertador de Valentina Cervantes será algo temporal. Además, trascendió que Enzo Fernández tendría la idea de comprarle una casa para que la influencer viva con los dos hijos de la pareja.



Valentina Cervantes consiguió trabajo: ¿a qué se dedicará la ex de Enzo Fernández?



Un mes después de anunciar su separación de Enzo Fernández, Valentina Cervantes se metió de lleno en el mundo del modelaje y las redes sociales. Su ruptura con el futbolista del Chelsea, que captó la atención pública, marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Recientemente, la influencer firmó contrato con la agencia de talentos Multitalent.

Valentina Cervantes, ex de Enzo Fernández, firmó contrato con Multitalent. Fuente: Instagram @multitalentoficial.



Multitalent, reconocida por representar a diversas figuras del espectáculo argentino como Zaira Nara y Anabel Sánchez, suma a Cervantes, una de las influencers del momento, a su cantera de talentos. En las últimas semanas, la exnovia del jugador de la Selección se posicionó como una de las figuras más comentadas del momento en las redes.



Anteriormente, Valentina había participado en una campaña publicitaria para la marca de calzado del empresario Ricky Sarkany. La campaña, que se centró en la promoción del "Black Sarkany", fue lanzada especialmente con las ofertas especiales del Black Friday y presentó productos exclusivos de la firma.