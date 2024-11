Mirtha Legrand cruzó fuertemente a Luis Brandoni por criticar su apoyo al INCAA: "Yo te leí"

Mirtha Legrand es una de las personalidades con gran trayectoria en el ambiente artístico de nuestro país, "La Chiqui" estuvo presente en la entrega de los Martín Fierro de Cine que se otorgaron semanas atrás. Fue allí, cuando ella pidió expresamente que no se cierre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

La conductora había expresado en la entrega de premios que "Si hay gente que de pronto recibió un crédito, no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera, a esa no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana".

Además agregó: "Lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar", estas palabras después tomaron repercusión y Luis Brandoni decidió opinar al respecto y sostuvo que "No sé quién le dijo que se va a cerrar el INCAA. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año".

Lo cierto es que "La Chiqui" aprovechó que el sábado 16 de noviembre lo tuvo como invitado y le preguntó si a él le molestó los dichos de ella apoyando al INCAA. En ese momento y sorprendido, Brandoni contestó que "No, no. Es que yo no creo que esté por...".

Mirtha Legrand cruzó a Luis Brandoni por criticarla tras el apoyo al INCAA

Mirtha no dejo que termine la frase y lo interrumpió: "Porque yo te leí, te leí. Mirá mi dedito. Me criticabas que yo había mencionado al INCAA. Era simplemente para que no lo cerraran", sostuvo la conductora. Luego de esto, Luis, contestó que "no creo que se cierre", mantiendo una postura tranquila y sin ir al choque.