Paco Amoroso se confesó en televisión española y reveló cuántas veces tiene sexo en el mes: "Alto rendimiento"

En plena promoción de su gira mundial y tras el arrasador éxito de su álbum Free Spirits, Ca7riel y Paco Amoroso aterrizaron en el estudio de La Revuelta y dejaron a todos con la boca abierta. Los referentes de la escena urbana argentina no solo llevaron su música a España, sino que abrieron el búnker de su intimidad para confesar un dato que nadie esperaba: su sorpresiva abstinencia sexual.

Entre chistes y revelaciones místicas, los artistas explicaron por qué decidieron poner el freno de mano a las pasiones carnales para enfocarse en su carrera.

La entrevista en el programa de David Broncano venía con el ritmo frenético que caracteriza a la dupla, hasta que llegó la pregunta clásica sobre la actividad sexual en los últimos 30 días. Sin titubear, Paco Amoroso levantó la mano y marcó un círculo perfecto: “Cero”.

Paco Amoroso sorprendió al revelar que lleva meses alejado de las "pasiones" para cuidar su salud mental y física.

La primicia dejó al conductor mudo, pero el cantante fue por más y detalló que desde que ingresaron a la clínica —un centro de salud vinculado a la narrativa de su disco— decidió cambiar el chip. “Desde diciembre que entramos en la clínica yo me alejé. Me alejé de todo tipo de pasiones. Porque me parece que hay que enfocarse más en estar bien”, confesó Paco.

paco amoroso sexo (1) Ca7riel y Paco Amoroso visitaron La Revuelta en España y sus confesiones íntimas se volvieron tendencia mundial. Captura La Revuelta

Ante la insistencia del conductor, el artista fue tajante con un fuerte descargo: “Pero ya fuimos apasionados y ahora tocan otras cosas”. Parece que la etapa de excesos quedó atrás para darle paso a una mentalidad mucho más zen y disciplinada.

catriel sexo El guitarrista Ca7riel bromeó sobre su práctica de sexo tantra ante un David Broncano que no podía creer el relato. Captura La Revuelta

Cuando le llegó el turno a Ca7riel, el guitarrista no se quedó atrás y aportó su cuota de misticismo que generó un escándalo de risas en el estudio. “Yo solo tantra. Solo tantra. ¿Eso cuenta como sexo?”, consultó con ironía. Broncano, rápido de reflejos, bromeó con que esa práctica podría puntuar "en negativo" por la acumulación de energía, a lo que Cato respondió con una frase que ya es bandera para sus fans: “Sí, es que somos artistas de alto rendimiento”.