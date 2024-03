Luis Brandoni, durísimo contra Estela de Carlotto: "¿Quién se cree esta señora?"

El exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Luis Brandoni cruzó en duros términos a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien había sugerido que había que "cansar" a Javier Milei para que se vaya.

"¿Quién se cree esta señora?", lanzó Brandoni, quien también negó que los desaparecidos durante la última dictadura militar hayan sido 30.000.

A la luz de la quema de un muñeco del presidente en un acto en La Plata y los dichos de Carlotto contra Milei, Brandoni admitió que ambos hechos le produjeron “indignación”. “Es una demostración más de la escasa vocación democrática que tiene la oposición”, sostuvo.

"¿Quién se cree esta señora?. Para mí es una cosa extraordinaria. Increíble. Es una demostración de la poca convicción de democracia que tiene ella misma. Es algo que no se puede creer. Pero no les va a salir bien. Es sencillo. No saben perder. Y no se dan cuenta de que cada vez están perdiendo más veces y por más diferencia. Hay desesperación", completó el actor.

En esa línea, indicó que “el peronismo no fue capaz de reconocer un defecto de los cuatro años de gobierno”, lo acusó al líder de La Cámpora Máximo Kirchner de haberse excusado de su rol durante el Gobierno de Alberto Fernández y les aconsejó en su conjunto: “Se van a tener que avivar. La gente está decidida al cambio. Va a ser difícil, va a ser doloroso, ya lo dijo quien hoy es el Presidente de la República".

"La que fue presidenta del país (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que era un día para la reflexión. Para la reflexión, para ir a la playa o lo que sea. Porque en un feriado nadie se queda reflexionando en su casa. Es un poco raro de entender. Y la gente puede creer que las cosas están mal y que ellos van a volver. No van a volver. Van a volver si es que ganan las elecciones en los próximos cuatro años. Y eso quiero ver si va a pasar”, pronosticó.