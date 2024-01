Así respondió Jey Mammón a la pregunta sobre los escraches tras la denuncia por abuso sexual

Para esta temporada de verano Jey Mammón regresó a Córdoba con la obra de teatro “Enseguida vuelvo". Y es que tras su desaparición de los medios y del espectáculo, después de siete meses de haber sido acusado públicamente de abuso sexual, volvió con este show teatral en el que mezcla humor y música.

De hecho, su denunciante Lucas Benvenuto reaccionó cuando se enteró de que Jey Mammón regresaría a las tablas su mensaje fue contundente desde las historias de su cuenta de Instagram: “Ojalá los sobrevivientes también podamos caminar por la vida con tanta paz y valentía como lo hacen ellos”.

Jey Mammón regresó al teatro tras la denuncia por abuso sexual.

Es por esta razón que Jey Mammón generó un momento de incomodidad cuando el periodista de Mitre Live, Jorge Elena, le hizo una entrevista después de ver su obra de teatro “Enseguida vuelvo”. El ex conductor de televisión no podía escapar a la pregunta de si tenía miedo a los escraches en el teatro por todo lo que ocurrió con la denuncia de abuso sexual en su contra.

Jorge Elena hizo su descargo después de que Jey Mammón ante la pregunta se molestara y no supiera responderle sin ataques y sin ironías. "Fue muy raro, yo fui con la mejor intención como hago siempre en cada estreno que cubro, fui al de Jey, subí al escenario y le hice la nota, era obvio que le iba a preguntar por su situación personal, es su primera puesta en escena desde que pasó lo de Lucas Benvenuto, le pregunté si tenía temor y se me río, no entendí por qué empezó a reírse".

El periodista señala que todo lo que preguntó no estaba fuera de lugar como le hizo saber Jey Mammón, quien además fue cortante y terminó la nota comentándole una ironía a su productor “Qué hermosa nota me hicieron”.

Jey Mammón, según el periodista, tiene miedo a la calle.

"Lo que yo le pregunté, él lo habla en el escenario. Me pareció rara su actitud. Me pareció una falta de respeto, mirá si yo voy a fomentar un escrache, yo fui a ver su espectáculo y se acabó. La risa que hizo la siento irónica y creo que pensó que el resto de los que estaban ahí se iban a reír y quedaron todos en silencio. El miedo de la reacción lo tenía Jey Mammón por más que me lo negara. Él tiene temor a la calle y si tomó mal mi pregunta le pido disculpas, a mi me dolió su respuesta como periodista", señaló Jorge Elena.