Tras ser despedida de C5N, Julia Mengolini compartió un contundente mensaje en sus redes

El pasado viernes 29 de diciembre, la periodista Julia Mengolini anunció a través de su cuenta de X (@juliamengo) que fue despedida del canal C5N.

"Han decidido prescindir de mis servicios en @C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo... Como siempre, me encontrarán en @futurockOk", comunicó Mengolini en la red social.

La comunicadora anunció que fue despedida de C5N. Créditos: captura de pantalla X @juliamengo.

Después de anunciar esta novedad, este martes la comunicadora compartió en Instagram (@Juliamengo) una serie de imágenes junto a su familia en un viaje y también publicó una captura de pantalla de un chat de WhatsApp, donde se puede leer el siguiente mensaje: "...¡Sos la que nos dijo a todos que no tenés q ser millonario, ni conocido, ni rico, ni cheto, ni varón, ni empresario inescrupuloso para comunicar, hacer tendencia y agenda! Posta Julia, sos de las personas más importantes de Argentina y como tal es lógico que la pases mal (y nosotros quienes te seguimos un poco también, porque consideramos injusto mucho de lo malo). Pero marcaste un camino...".

En aquella publicación, la abogada realizó su descargo después de haber tenido que dejar C5N. "En los últimos días me operaron fuerte en Twitter, después me echaron de un trabajo en el que era buena, lloré y me sentí derrotada pero también nadé y remé en el lago que me crió, caminé con mis sobrinos, con Fede y con Rita por el bosque en el que aprendí a andar en bicicleta, me reí con mi hermana mayor, seguí haciendo Segurola en remoto, volví a llorar un poquito, me abrazó mi mamá, recibí mensajes ridículamente hermosos y exagerados y seguí remando", expresó angustiada la abogada.

El mensaje que compartió la abogada en Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Juliamengo.

"La Gracias por todo el cariño. De verdad. Feliz año. Nos vemos en @futurockok", cerró diciendo Mengolini.

El posteo ya cuenta con más de 52 mil me gustas y decenas de usuarios le dieron su apoyo en este difícil momento que atraviesa Julia Mengolini. "Sos una de las comunicadores que mas piensa e invita a pensar la realidad, obvio que te van a operar. Sos una genia inmensa y 100 veces que te operen, 100 veces te vamos a levantar"; "Sos la mejor, Julia. Por eso te odian y envidian tanto. También les debe joder que tantos otros te querramos, ¡vamo arriba!"; "No se entiende la decisión de C5N, tu voz era fundamental en cada análisis. A dónde vayas te seguiremos. Claramente con tu ausencia perdemos todxs,pero no todx está perdido", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la comunicadora.