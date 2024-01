Jonatan Viale abrió su corazón y habló sobre su papá: "Lo admiraba"

En abril de 2021, el mundo del periodismo y el espectáculo en general se conmovían con la triste noticia de Mauro Viale. El periodista sufrió un paro cardiorrespiratorio que no pudo soportar, dejando viuda a Leonor Schwadron y ante la tristeza de su único hijo y colega, Jonatan Viale.

Ahora, el periodista visitó 'Mañanísima', ciclo que conduce Carmen Barbieri en la pantalla de El Trece y allí se refirió a cómo su padre lo marcó en su elección profesional. "Yo no quería ser periodista, yo estaba negado a ser periodista. Yo tenía un Edipo en términos psicológicos, diría mi mamá. Al contrario, no me identificaba con mi viejo. Adolescencia, la edad del pavo, me hacían bullying con mi viejo, los 90', él muy amigo de Menem. Duro es otra cosa, pero fue molesto", comenzó revelando Jonatan Viale.

Sin embargo, el conductor, que se sumará en febrero a la pantalla de TN, recordó: "Pero después, con los años, me di cuenta que lo admiraba, que lo amaba en secreto, una admiración de hijo a padre. Dije, ¿para qué me voy a resistir si esto me gusta?", explicó. Además, Jonatan Viale precisó: "Estudié Ciencia Política, soy politólogo. ¿Para qué? Para ser político ni a gancho, para hablar de política".

A tres años de la muerte de Mauro, Jonatan Viale lo recordó.

La triste reflexión de Viale

Carmen Barbieri le reveló que la muerte de Mauro la sorprendió y la entristeció mucho, a lo que el periodista expresó: "No, 1.90, 80 kilos, lechuga y arroz, el tipo más aburrido en la vida para comer, me encantaría comer así. Todos los días a las 6 de la mañana en los Bosques de Palermo, eso lo dejó de hacer por la cuarentena, eso le hizo mal. Deportista, laburante, una bestia", rememoró sobre los hábitos de su padre.

Asimismo, Jonatan Viale abrió su corazón para revelar: "Yo lo busco, hablo con la ducha, hago boludeces, lo busco por todos lados... Es difícil. En algún lado está, no sé bien". Aunque, finalmente expresó: "Yo les hablo a los de mi edad, que los tienen, abrácenlos a los padres", cerró.