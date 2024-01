Magalí Tajes, la ex novia de Flor Jazmín Peña, reveló su filosa opinión del romance con Nico Occhiato: “Desde que nos separamos…”

La relación amorosa de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña pasó del rumor a la confirmación y fue todo un evento en los medios de espectáculo, que especularon con la posibilidad en más de una oportunidad.

Finalmente con la noticia confirmada, la pareja de streaming también hizo ruido con su declaración de que “estaban hasta las manos” y que nunca había sentido algo así, palabras que lógicamente no cayeron de la mejor manera en las relaciones anteriores de los protagonistas.

En ese sentido, uno de los primeros en hacer referencia a ello fue, otro integrante de Luzu y última pareja de Flor, Agustín Franzoni que aseguró que nunca “le había sacado la ficha”, además de deslizar en los medios que, el romance “les garpó un montón”.

Flor Vigna, ex de Occhiato solo le deseó la mejor de las suertes al conductor, pero quien sí le dedicó unas palabras a la flamante pareja fue Magalí Tajes, quien reflexionó sobre su relación con Flor Jazmín Peña.

Magalí Tajes opinó del noviazgo de Flor Peña con Occhiato.

En diálogo con Juan Etchegoyen, Tajes recordó: “Una cosa que no tenés que hacer en pandemia es irte a convivir con tu ex pareja. Yo en ese momento había estado un montón de meses de viaje, no tenía casa y terminé viviendo en casa de Flor”.

“La verdad es que esa convivencia es hermosa. Había otros motivos para separarnos y no le vamos a echar la culpa a la pandemia”, aclaró la comediante sobre un affaire que vio su final en 2020.

Etchegoyen fue por más y le pregunto sobre cómo se tomó la nueva relación de su enamorada y Magalí no dudó: “Me lo tomé bien, nos separamos hace muchos años. Lo más lindo que le puede pasar a una persona es ser felíz”.

“No seguimos en contacto desde que nos separamos, no sigo la radio y no tengo idea, calculo que es normal que si trabajás con alguien te enamores. Puede pasar pero no es una historia que siga de cerca”, cerró Magalí Tajes esquivando las polémicas, pero algo incómoda.