La llamativa publicación que hizo Flor Vigna después de que Nico Occhiato confirmara su relación con Flor Jazmín Peña

Finalmente, este martes Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su romance en medio del programa de streaming del que son parte, Nadie Dice Nada de Luzu TV.

"Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en la vida", expresó feliz el conductor mientras sus compañeros gritaban de la emoción. Luego de los aplausos, Flor terminó con los rumores: "Sí, son esas cosas que uno elige pero pasan y te hacés cargo así que eso: sí, estamos juntos".

Flor y Nico son parte del programa de streaming "Nadie Dice Nada" de Luzu TV. Créditos: captura de pantalla Luzu TV.

Rápidamente, la noticia recorrió todas las redes sociales y, actualmente en X (anteriormente Twitter) "#Occhiamin" es primero en tendencias y en segundo lugar se encuentra el hashtag "#Nadiedicenada". Incluso los memes abundaron en la red social.

Occhiato y Jazmín Peña participaron en la edición 2019 del Bailando, donde ganaron en aquel año el concurso de baile conducido por Marcelo Tinelli. Pero recién hace unos meses su vínculo cambió significativamente.

Occhiato y Jazmín Peña fueron pareja en el Bailando 2019. Créditos: X @BasualdoKami2.

Después del gran anuncio que hizo la pareja en la mañana de este martes, Flor Vigna, expareja de Nico Occhiato, apareció en sus historias de Instagram (@Florivigna) con dos videos junto a Luciano Castro, su novio desde hace más de tres años.

Los videos que compartió Flor Vigna luego de que Nico Occhiato confirmara su romace con Flor Jazmín Peña

"No, pero no podés ser así de hermoso, ¿cómo te vas a hacer cincuenta y dos largos y estás así? Y yo estoy toda ch*** y vos estás así, hermoso", dice totalmente enamorada Vigna en el primer video.

Después, Castro grabó a la bailarina tirándose a la piscina y Vigna le declaró su amor. "Te amo, amor", se la puede escuchar decir a la cantante, a lo que el actor le responde que también la ama.