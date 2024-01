Nico Occhiato confesó qué le escribió Flor Vigna tras blanquear su noviazgo con Flor Jazmín Peña

Las primeras horas del 2024 nos arrojaron el primer romance confirmado de este año. Luego de tantos idas y vueltas, y en un secreto a voces que se venía deslizando desde hace ya varios meses, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su historia de amor al aire de Luzu TV, haciendo realidad el shippeo de Occhiamín. Con ello, el efecto colateral fue contundente, y muchos de los cañones apuntaron directamente hacia Flor Vigna, ex del productor.

“Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo Nico Occhiato al aire de su programa, y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, señaló por su parte ella.

Como era de esperar, el momento se volvió tendencia en las diferentes plataformas. No solo ellos, también sus exparejas -Flor Vigna y Agustín Franzoni- y hasta Nati Jota, a quien se había vinculado con el conductor de Luzu TV.

Lejos de polémicas y supuestas rispideces, en las redes hubo intercambio de buenos deseos. Y de todo esto hablaron los flamantes novios, ya con cierta perspectiva de lo que había sucedido.

También trajo a colación el recuerdo de las escenas de celos que Flor Vigna le hizo en su momento a Flor Jazmín Peña, cuando la primera era novia de Nico Occhiato y la segunda era la pareja de él en el Bailando 2019. En ese entonces, la hoy confirmada pareja le ganó la final del show a la actual novia de Luciano Castro.

Por estas horas, el conductor de Nadie dice nada habló en Socios del espectáculo reveló que conversaron en muy buenos términos. "Tengo la mejor con ella. Me mandó un mensaje para mi cumpleaños, hablamos, re lindo", afirmó.

El beso de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, confirmando el romance.

Nico Occhiato remarcó que hay buena onda con su ex, descartando la mala onda. Recordemos que desde hace tiempo se tejía una tensión alrededor de ambos, desde que rompieron con la relación y hasta cuando pasaron por El último pasajero. Sin embargo, no habría lugar para las rispideces y todo quedó atrás.