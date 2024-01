La fortísima definición del ex de Flor Jazmín Peña del noviazgo con Nico Occhiato: “Les garpó”

Luego de varios años de rumores encontrados y múltiples conjeturas en torno a este vínculo, finalmente Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña decidieron asumir el compromiso que los une y oficializar su relación de forma pública.

Esta noticia ocasionó el descontento de Agus Franzoni, quien fue ex pareja de Flor Jazmín Peña. El integrante de Luzu TV exteriorizó sus sensaciones al respecto y sin filtro apuntó contra la bailarina.

En primera instancia, el influencer comenzó a expresar su opinión sobre el noviazgo de Nico Occhiato y su ex novia con picantes chicanas por medio de redes sociales. Recientemente, Agustín dialogó con Socios de Espectáculos y fulminó a los recientes tortolitos.

“Flor no es mi ex. Es mi amiga. Creo que ella lo habla desde otro lugar, pero para mí es mi amiga que conozco hace casi 15 años. Me parece que entra más allá del nivel de expareja”, manifestó Franzoni respecto al vínculo que lo une con la bailarina.

Asimismo, el conductor de Luzu lanzó: “Igual, ella se pone el chip de la televisión. Yo la conozco y sé que dice lo que todo el mundo quiere escuchar. Yo no me voy a poner el chip y decir ‘felicidades’, pero ojalá que estén bien y les vaya bien. Soy un ser humano. Obvio que me afecta”.

“Me pareció un poco cualquiera la nota (que le dio a Socios). Yo la conozco y sé que es el chip, y estar diciendo lo que hay que decir. Que les vaya increíble. Sé que la están rompiendo. Les garpó un montón, así que la sigan rompiendo”, apuntó Agustín acudiendo al sarcasmo.

Con el fin de concluir, el ex de Flor Jazmín Peña, sentenció: "Ya no sé qué es genuino en el amor. No sé. Creo que estamos todos en constante cambio, todo el tiempo. Seguramente ahora sea un momento de súper éxtasis por todo el revuelo que se arma alrededor. El tiempo dirá”.