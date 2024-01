Karina Jelinek engañó a su novia y la descubrió in fraganti en Punta del Este

Recientemente, Karina Jelinek se convirtió en la protagonista de un fuerte escándalo, posicionándose en el centro de la ola mediática. La modelo se vio involucrada en un escenario polémico que desató un fuerte encontronazo con su pareja.

Lo cierto es que la mediática se encontraba en un feliz vínculo amoroso junto a Flor Parise, pero al parecer, las tentaciones la llevaron a cometer un grave error. Incluso, tiempo atrás, la morocha expuso sus grandes deseos de convertirse en madre, dejando en claro los proyectos que tenía a futuro con su novia.

Sin embargo, más allá del grato presente sentimental, Karina Jelinek tuvo un grave desliz el cuál provocó un quiebre en su relación. Según informaron en el programa A la Tarde la modelo le habría sido infiel a Flor delante de sus ojos.

En el ciclo América revelaron que Karina Jelinek y Parise decidieron salir a cenar y así disfrutar juntas de un especial momento. Pero, durante el transcurso del encuentro, la atmósfera se tornó tensa generando un clima hostil entre la pareja.

Con el fin de brindar más detalles sobre la secuencia que culminó en escándalo, aseguraron que en un momento de la noche, la modelo fue interceptada junto a un hombre en una situación muy comprometedora.

Asimismo, aseguraron que Flor vio como frente a sus ojos la morocha se besaba con este individuo, que hasta el momento no dieron a conocer su nombre. Frente a este doloroso suceso, Parise se mostró furiosa, ya que no lograba comprender lo ocurrido.

Además, en A la tarde aseguraron que es posible que la pareja no logre superar esta disputa. Este engaño no formaría parte de una crisis, si no que podría convertirse en el final de su historia de amor.